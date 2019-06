LSV-Wahl: Schülerunion Steiermark sichert sich alle Mandate

Bei der heutigen LSV-Wahl in der Steiermark setzte sich die Schülerunion Steiermark klar durch und stellt für das Schuljahr 2019/20 alle aktiven LSV-Mandate

Graz (OTS) - Die Schülerunion Steiermark darf auch heuer wieder jubeln. Am heutigen Donnerstag ging die LSV-Wahl über die Bühne und die Schülerunion stellt neben den drei frisch gewählten Landesschulsprecherinnen und Landesschulspercher abermals alle aktiven Mandate in der Landesschülervertretung.

Die drei neuen Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprecher in der Steiermark sind Fabio Strobl (AHS) aus dem BG/BRG Lichtenfels, Lea Müller (BMHS) von der HAK Grazbachgasse und Dominik Jug (BS) von der LBS Eibiswald.

“Im Namen des Teams bedanke ich bei der gesamten Schülerschaft für das entgegengebrachte Vertrauen” , so Fabio Strobl, AHS.

“Dieser Erfolg spiegelt die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre wider. Wir werden alles daran setzen, an die letzten Jahre anzuknüpfen und die bestmögliche Vertretung für die steirischen Schülerinnen und Schüler sein”, ergänzte Lea Müller, BMHS. Dominik Jug, BS, abschließend: “Wir haben von der Schülerschaft die Chance bekommen, unser Bildungssystem aktiv zu verändern und zu verbessern. Als Team werden wir uns im nächsten Jahr für eine fortschrittliche Bildungspolitik stark machen.”

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

