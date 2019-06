PALLAS CAPITAL strukturiert Mezzaninkapital für Omega AG

Wien (OTS) - Die Omega AG ist ein dynamisch wachsendes Investment-Unternehmen mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland. Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in München investiert bevorzugt in Immobilien mit großem Wertsteigerungs- bzw. Entwicklungspotenzial. Um das schnelle Wachstum noch besser bewältigen zu können, sind alternative Finanzierungsformen notwendig.

PALLAS CAPITAL hat nun sehr kurzfristig für ein aktuelles Projekt in Dachau ein Mezzanin Darlehen für Omega strukturiert. Das Wohn- und Gewerbeobjekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 20 Millionen Euro soll Ende 2021 fertiggestellt werden.

Die Strukturierung von Immobilienprojekten ist ein stark wachsender Geschäftsbereich von PALLAS CAPITAL. Die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler können eine Expertise von über 15 Jahren vorweisen.

