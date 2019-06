ORF SPORT + mit der Auslosung der Gruppen zur Handball-EM 2020

Weiters am 28. Juni: Formel-1-Pressekonferenz, UNIQA ÖFB Cup Opening und Frauen-Fußball-WM

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 28. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der FIA Pressekonferenz zur Formel 1 Spielberg mit den Teamchefs um 12.55 Uhr, von der Auslosung der Gruppen zur Handball-EM 2020 um 18.40 Uhr, vom UNIQA ÖFB Cup Opening 2019 mit der Auslosung 1. Runde um 20.00 Uhr und vom Viertelfinale Frankreich – USA beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 20.45 Uhr, die Höhepunkte von den European Games Minsk (Tag 7) um 17.00 Uhr, von der Outdoor Trophy 2019 um 18.30 Uhr, von den Österreichischen Meisterschaften in der Mountainbike-Orientierung Langdistanz um 19.45 Uhr und vom FEI Nations Cup Geesteren 2019 um 23.00 Uhr sowie das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 18.00 Uhr.

ORF SPORT + überträgt im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Spielberg die Pressekonferenz mit den Teamchefs am 28. Juni live.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Gabi Jahn, war zu Gast beim Finale der UNIQA-Mädchen-Fußballliga. „Schule bewegt“ geht bei den School Olympics im Schwimmen der Frage nach, wie wichtig Schwimmen in der Schule ist. Weiters berichtet „Schule bewegt“ über den Weitsprungwettbewerb der Schulen aus Tirol, Südtirol und Trentino am Fuße des Goldenen Dachls und über die Kinder-Basketballcamps von Jakob Pöltl. Eine Youth-Reporterin versucht zu klären, ob Singen Spitzensport ist und hat Gemeinsamkeiten herausgefunden.

Seit 16. Juni stehen jene 24 Nationen fest, die bei der EHF EURO 2020 von 9. bis 26. Jänner 2020 um Europas Handball-Krone kämpfen. Österreich als Kogastgeber hatte sein Ticket bereits fix in der Tasche und wird seine Vorrundenspiele in der Wiener Stadthalle bestreiten. Am 28. Juni erfolgt in Wien die Auslosung der Vorrundengruppen bei der EHF EURO 2020. Kommentator ist Johannes Hahn.

Am 28. Juni wird im Studio 44 in Wien die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups ausgelost. Reporter ist Boris Kastner-Jirka.

Bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. Im zweiten Viertelfinale spielen am 28. Juni Frankreich und die USA um den Einzug in das Halbfinale. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch, als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

