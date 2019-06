Bargeldlos zahlen setzt sich auch im technischen Kundendienst durch

Heiztechnik-Spezialist Vaillant stattete alle 200 Servicetechniker in Österreich mit mobilen Kartenterminals aus / Schlanker und sicherer Bezahlprozess bringt hohe Effizienz

Salzburg/Wien (OTS) - Bargeldlos zahlen boomt. Die Technik entwickelt sich rasant, neue mobile Kartenterminals und eine flächendeckende Mobilnetzabdeckung ermöglichen heute praktisch überall eine schnelle und einfache Abwicklung von Transaktionen per Bankomat- oder Kreditkarte. Einfach, bequem, direkt nach Auftragserledigung. Davon profitieren nicht nur Firmen und Kunden in Bereichen wie Handel oder Gastronomie, sondern vermehrt auch technische Dienstleister. Das Unternehmen Vaillant, einer der führenden Anbieter von Heiztechnik in Österreich, hat alle seine 200 Kundendiensttechniker mit mobilen Zahlungsterminals der Salzburger Firma hobex ausgestattet. Rund 45.000 Mal bezahlten im Vorjahr Servicekunden von Vaillant ihre Rechnung per Karte - schnell und bequem, direkt nach Auftragserledigung >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/hobex



Rückfragen & Kontakt:

Bernd Wagner, +43/(0)662/2255-166, bernd.wagner @ hobex.at