Nationalratswahl: Norbert Hofer und Herbert Kickl führen FPÖ-Bundesliste an

Einigkeit wie nie innerhalb der FPÖ als Garant für Wahl-Erfolg im Herbst

Mattssee (OTS) - Die FPÖ hat im Rahmen einer Klausur des Bundesparteipräsidiums in Mattsee in Salzburg ihre Bundesliste für die Nationalratswahl 2019 beschlossen. Heute wurde die Liste vom designierten FPÖ-Bundesobmann Klubobmann Norbert Hofer, dem geschäftsführenden Klubobmann Herbert Kickl sowie den beiden FPÖ-Generalsekretären Harald Vilimsky und Christian Hafenecker im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. „Wir sind überzeugt, mit unserer Liste einen guten Mix aus engagierten jungen und erfahrenen Kandidatinnen und Kandidaten gefunden zu haben, um aus den Wahlen am 29. September gestärkt hervor zu gehen“, ist FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer überzeugt.

Auf den ersten zehn Plätzen des Bundeswahlvorschlags der FPÖ für die Nationalratswahl stehen folgende Kandidatinnen und Kandidaten:

1. Ing. Norbert Hofer (Burgenland) – Infrastrukturminister a.D., designierter FPÖ-Bundesparteiobmann, FPÖ-Klubobmann im Nationalrat

2. Herbert Kickl (Niederösterreich) – Innenminister a.D., geschäftsführender FPÖ-Klubobmann im Nationalrat, 11 Jahre FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter im Nationalrat (2006 – 2017)

3. MMag. DDr. Hubert Fuchs (Salzburg) – Staatssekretär für Finanzen a.D., Abgeordneter zum Nationalrat (2013 – 2017, seit 24.5.2019)

4. Petra Steger (Wien) – Abgeordnete zum Nationalrat (seit 2013)

5. Dr. Susanne Fürst (Oberösterreich) – Abgeordnete zum Nationalrat (seit 2017)

6. Hannes Amesbauer, MA (Steiermark) – Abgeordneter zum Nationalrat (seit 2017), Abegordneter zum Steiermärkischen Landtag (2010 – 2017)

7. Mag. Philipp Schrangl (Oberösterreich) – Abgeordneter zum Nationalrat (seit 2013)

8. Dr. Norbert van Handel (Oberösterreich) – Doktor der Rechtswissenschaften, viele Funktionen im Bereich der Handelskammer, Kabinettsmitarbeiter von Bundesminister Dr. Vinzenz Kozina, Gründung des IMAS-Institutes, Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedschaften im Brauereiwesen, Gründer und Geschäftsführer der Schloss Almegg Investment GesmbH, Träger vieler Auszeichnung (Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, Goldenes Verdienstzeichen des Landes OÖ)

9. Hans-Jörg Jenewein, MA (Wien) – Abgeordneter zum Nationalrat (07/2013 – 10/2013 und seit 11/2017), Abgeordneter zum Bundesrat (11/2010 – 06/2013 und 10/2013 – 11/2017

10. Carmen Schimanek (Tirol) – Abgeordnete zum Nationalrat seit 2008

Norbert Hofer: „Unser Ziel für die Nationalratswahl ist klar. Wir wollen den erfolgreichen Weg der letzten eineinhalb Jahre weitergehen. Dafür benötigen wir die Unterstützung der Menschen und ein Ergebnis über 20 Prozent. Wenn die FPÖ so stark ist, dann werden andere Regierungskonstellationen wie ÖVP-NEOS oder ÖVP-Grüne unwahrscheinlich. Mit solchen Allianzen würde der erfolgreiche Weg, den Österreich in den letzten eineinhalb Jahren beschritten hat, wieder verlassen werden.“

Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl betonte, dass innerhalb der Freiheitlichen Einigkeit wie nie herrsche: „wir sind voller Tatendrang und aufgeladen mit positivem Veränderungswillen für die österreichische Bevölkerung. Jeder Versuch, die Freiheitlichen auseinander zu dividieren, ist zum Scheitern verurteilt.“

Auch inhaltlich geben Hofer und Kickl eine klare Linie vor: „Die FPÖ hat sehr viele freiheitliche Kernanliegen in ein Regierungsprogramm hineinverhandelt, das in weiten Teilen noch nicht abgearbeitet ist. Die Menschen wollen, dass weitergearbeitet wird, eine Fortsetzung eines erfolgreichen Regierungsprojekts, wir sind dazu bereit, unsere Hand ist ausgestreckt.“

