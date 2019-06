Die Zukunft der Technik gestalten: erstes „Future Tech Bootcamp“

Maker-Veranstaltungen an der Fachhochschule St. Pölten

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Diese Woche findet an der FH St. Pölten das erste „Future Tech Bootcamp“ statt. Kreative „Makers“ und VertreterInnen aus der Industrie entwickeln in diesem experimentellen Format gemeinsam Ideen und Projekte rund um das Internet of things (IoT), künstliche Intelligenz (AI) und Blockchain. Beim öffentlichen Future Tech Forum konnten sich Interessierte mit den Bootcamp-Teilnehmerinnen und -teilnehmern austauschen und sich über niederösterreichische Startup-Initiativen und das Haus der Digitalisierung informieren. Parallel findet diese Woche an der FH St. Pölten die Creative Media Summer School für Studierende statt.

Beim Future Tech Bootcamp entwickeln VertreterInnen der Industrie, gemeinsam mit „Makers“ und kreativen Köpfen vier Tage lang Ideen und Projekte mit praktischer Relevanz für die Industrie rund um die genannten Themen. Unterstützt werden sie dabei von Spezialistinnen und Spezialisten der jeweiligen Themengebiete und innovativen Technologien, die für die Veranstaltung bereitgestellt werden.

Beim abendlichen Future Tech Forum an der FH St. Pölten wurden das Format, Referentinnen und Referenten sowie Themen des Bootcamps öffentlich vorgestellt. Präsentiert wurden auch das niederösterreichische Haus der Digitalisierung und das FH-Startup-Programm Creative Pre-Incubator.

Neue Plattformen und Denken jenseits der Schubladen

„Der Austausch zwischen etablierten Industrieunternehmen sowie Gründerinnen und Gründern, die Out-of-the-Box denken, dient oft als Initialzündung für bahnbrechende Innovationen – und deswegen freuen wir uns, dass Industry Meets Makers dieses viertägige Bootcamp erstmals an der FH St. Pölten organisiert. Wir sind gespannt auf neue Lösungsansätze für Problemstellungen rund um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Internet of Things“, erklärt Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich.

„Unser neues Future Tech Bootcamp schafft durch den direkten Match der Industrie mit Talenten mit hochgradigem Interesse an Zukunftstechnologien und einem umfassenden Erfahrungsschatz sowie der Bereitstellung einer zukunftsweisenden Technologieinfrastruktur optimale Rahmenbedingungen für flotte und praxisnahe Co-Creation-Prototyping-Prozesse. Mit solchen Open-Innovation-Formaten kann die Industrie die eigene Innovationskraft stärken. Zudem eröffnen sich durch AI, IoT und Blockchain viele neue Geschäfts- und Optimierungspotenziale, die es so rasch wie möglich zu evaluieren und zu heben gilt“, sagt Bootcamp-Organisatorin Sandra Stromberger.



„Wissenstransfer zwischen Forschung und Unternehmen, Startup-Programme und Maker-Events sind wichtige Initiativen, um im gemeinsamen Schaffen kreative Kräfte zu entfalten und zu stärken. Die FH St. Pölten engagiert sich stark in diesem Bereich und daher freut es mich besonders, dass wir Austragungsort und Partner des ersten Future Tech Bootcamps sind“, sagt FH-Prokurist Hannes Raffaseder.

Derzeit entstehen in Österreich etwa auch drei Digital Innovation Hubs. Die FH St. Pölten ist an zweien davon federführend beteiligt und arbeitet mit vielen Partnerinnen und Partnern des Bootcamps daran, eine bundesweite Plattform für Digital Makers zu schaffen.

Creative Media Summer School

Parallel zum Bootcamp findet diese Woche an der FH auch die Creative Media Summer School 2019 für Studierende des Departments Medien und Digitale Technologien statt. Die Summer School widmet sich der artistischen Praxis, kreativen Prozessen und theoretischen Reflexionen in der Animation. Internationale Vortragende referieren und gestalten Workshops. Im Rahmen eines Workshops können die Studierenden auch am Future Tech Bootcamp teilnehmen.

Die jährlich stattfindende Creative Media Summer School bietet den Studierenden der FH St. Pölten hochqualitative Weiterbildung zu aktuellen Themen auf dem Gebiet der Medientechnik und Medienindustrie.

Future Tech Bootcamp

Organisiert und ermöglicht wurde das Future Tech Bootcamp von Industry Meets Makers und FH St. Pölten in Kooperation mit der St. Pöltener Start-up-Initiative SMARTUP, der Industriellenvereinigung Niederösterreich und weiteren Partnerinnen und Partnern.

Creative Media Summer School

https://creativemediasummer.fhstp.ac.at

