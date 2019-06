durchblicker.at-Versicherungscheck: Bis zu 70 Prozent Preisunterschied bei Moped-Prämien

Wien (OTS) - Sparpotentiale für Jugendliche meist größer als für Erwachsene – durchblicker.at empfiehlt Versicherungs-Check für Teenager: Preisspannen bis zu zwei Drittel bei Haftpflicht-Prämien, bei Vollkasko bis zu rund 70 Prozent.

Die Sommersaison beginnt und damit haben auch Mopeds Hochsaison. Nicht nur, dass die Zulassungszahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen sind, auch die Preisunterschiede bei den am Markt erhältlichen Moped-Versicherungstarifen sind heuer besonders hoch. Dabei können Jugendliche oftmals mehr sparen als Erwachsene. Dies zeigen die aktuellen Daten des österreichischen Tarifvergleichsportals durchblicker.at: So liegt das Sparpotential je nach Modell und Spezifikation für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherungen von Erwachsenen aktuell bei rund 60 Prozent. Jugendliche können sich jedoch bis zu 65 Prozent bei der Haftpflicht, bei Vollkasko-Versicherungen sogar bis zu 70 Prozent an jährlichen Prämienkosten einsparen, wenn sie zu Alternativanbietern mit gleichem Leistungsumfang wechseln.

„Mopedfahren ist gerade jetzt in der heißen Jahreszeit Fahrspaß pur, besonders für Schülerinnen und Schüler, die ihre Roller sehr intensiv nutzen, um flexibel und mobil zu sein. Allerdings ist vielen Jugendlichen nicht bewusst, dass sie sich bereits bei vergleichsweise günstigen Haftpflichtversicherungen bis zu zwei Drittel an Prämien einsparen. Der Tarifvergleich lohnt sich also, denn ein guter Versicherungsschutz muss nicht teuer sein. Und die eingesparten Euros lassen sich im Sommer für andere Zwecke viel besser ausgeben“, so Reinhold Baudisch, Geschäftsführer des Tarifvergleichsportals durchblicker.at.

Haftpflichtversicherung: Bis zu zwei Drittel Sparpotential für Jugendliche

Wenn es um das Sparpotential von Moped-Versicherungen geht, schneiden Jugendliche meist besser ab als Erwachsene. So zeigt der Tarifrechner von durchblicker.at beim Vergleich von Haftpflichtversicherungen: Ein 16-jähriger Mopedfahrer zahlt bei einem Einsitzer-Modell (bspw. Marke Honda Bali, Piaggo NRG 50, oder Aprilia SR50R) zwischen 22 und 63 Euro an Jahresprämie und kann sich damit rund zwei Drittel an Kosten (65 Prozent) ersparen. Dabei ist es unerheblich, ob die Mopeds mit Benzin, Diesel oder Strom betankt werden. Ein 42-jähriger Erwachsener muss bei gleichen Bedingungen hingegen zwischen 22 und 59 Euro ausgeben und spart hier mit rund 63 Prozent Preisunterschied etwas weniger als der Jugendliche.

Teenager sparen bis zu 70 Prozent bei Vollkasko, Erwachsene um rund zehn Prozent weniger

Besonders groß werden die altersbedingten Preisdifferenzen jedoch bei einer Vollkasko-Versicherung für ein Zweisitzer-Modell. Denn so würde jener 16-jährige Mopedfahrer für sein Zweisitzer-Moped (Listenpreis 1.000 Euro) bei der günstigsten Vollkasko-Versicherung mit 148 Euro Jahresprämie fast zwei Drittel weniger als bei der teuersten Versicherung mit einem Jahrestarif von 403 Euro zahlen (63 Prozent). Für jenen 42-Jährigen beträgt das Sparpotential bei einer Preisspanne von 190 bis 403 Euro hingegen nur etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent). Lenkt der Jugendliche einen Roller mit einem Listenpreis von 2.000 Euro, liegt die Preisdifferenz von 457 Euro zwischen dem günstigsten und teuersten Anbieter sogar bei rund 70 Prozent. Ein Erwachsener würde bei gleichen Bedingungen nur knapp 60 Prozent sparen können.

durchblicker.at-Konto: Bei Moped-Versicherung stets optimal versichert

Egal welche Altersgruppe, beim Wechsel zum günstigeren Alternativanbieter zahlt es sich aus, wenn Konsumentinnen und Konsumenten die (Rest)-Laufzeit des bestehenden Anbieters berücksichtigen. Abhilfe schafft hier das durchblicker.at-Konto, das Rollerfahrer dabei unterstützt, die eigenen Kündigungsfristen im Blick zu behalten. Dabei werden Mopedfahrer an bevorstehende Kündigungsmöglichkeiten erinnert, oder erhalten zeitnah Informationen über günstigere Versicherungsangebote. Im Falle eines Vertragswechsels übernimmt das Expertenteam von durchblicker.at alle Abwicklungsprozesse rund um die Kündigung der alten Versicherung zum nächstmöglichen regulären Termin und gewährt einen besonders einfachen und unkomplizierten Anbieterwechsel bei durchgängigem Versicherungsschutz.

