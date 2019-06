Futurologisches Symposium Lindabrunn - Präsentation der Künstlerpositionen am 29.06.

Neue Objekte und Installationen am Symposiumsgelände des kreativen Schmelztiegels

Lindabrunn (OTS) - Mit dem „Futurologischen Symposium Lindabrunn“ wird der Gründungsgedanke des Symposions wieder aufgegriffen: Für 14 Tage werden KünstlerInnen nach Lindabrunn eingeladen, um sich mit den zukunfts­weisenden Konzepten und Ideen alternativer Lebensformen auseinander zu setzen. Am Ende des zweiwöchigen Aufenthaltes werden diese Arbeiten in einem öffentlichen Ab­schluss­symposium vorgestellt und sollen als Wegweiser für die nächsten Jahre dienen. Das Symposion Lindabrunn findet heuer im Rahmen des Viertelfestivals NÖ statt und wird einmal mehr seiner Rolle als Schnittstelle zwischen Kunst in der Region und in der Stadt, zwischen Vergangenheit und Zukunft und als Kommunikationsknotenpunkt gerecht. "Das Symposion Lindabrunn soll zum regionalen Möglichkeitsraum werden, in dem Kunst und Kultur abseits der großen Ballungsräume erlebbar wird", meint Günther Friesinger, der neue künstlerische Leiter des Symposiums. Die Präsentation der Arbeiten findet am 29. Juni ab 17.00 Uhr am Gelände des Symposiums Lindabrunn statt. Eintritt frei! Gratis-Shuttlebus: Abfahrt 16 Uhr von der Bellariastraße Buseinstiegsstelle beim Naturhistor. Museum. Rückfahrt nach Wien um 21:00!

Abschlusspräsentation Futurologisches Symposium Lindabrunn

Datum: 29.06.2019, 17:00 - 21:00 Uhr

Ort: Lindabrunn, Österreich

Url: http://www.symposium-lindabrunn.at

