Elizabeth T. Spiras TV-Vermächtnis: Letzte „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ der „Königin der Herzen“ präsentiert

Zehn Sendungen ab 15. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Mit ihrem Publikumshit „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ hat Elizabeth T. Spira TV-Geschichte geschrieben: Seit 1997 hat die im März dieses Jahres verstorbene ORF-Journalistin und Filmemachern jeden Sommer partnersuchende Menschen porträtiert und viele von ihnen erfolgreich verkuppelt. Gestern, am Dienstag, dem 25. Juni 2019, wurde die 23. Staffel des Formats – die letzte, an der die „Königin der Herzen“ bis kurz vor ihrem Ableben gearbeitet hat – präsentiert. Alle dafür verwendeten 42 Interviews hatte Spira noch selbst geführt. Die Fertigstellung übernahm ihr seit Jahren bewährtes Team der Wega Film in Zusammenarbeit mit dem ORF, allen voran Cutterin Claudia Linzer und die redaktionellen Mitarbeiterinnen Stefanie Speiser und Natalie Wimberger, die auch gestalterisch tätig waren. Einen Ausblick auf Elizabeth T. Spiras TV-Vermächtnis, das ab 15. Juli auf dem angestammten Sendeplatz, am Montag um 20.15 Uhr in ORF 2, zu sehen sein wird, gaben ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner und die für die Sendung verantwortliche Ressortleiterin der ORF-TV-Kulturdokumentationen Sharon Nuni, die durch den gesamten Abend führte.

ORF-Programmdirektorin Zechner: „Emotional eine große Herausforderung“

„Toni Spira war ein Juwel – von Jahr zu Jahr hat sie trotz Krankheit beschlossen, dieses zauberhafte, wahrhaftige Programm, ihre ‚Liebesg’schichten‘, weiterzumachen. Und so war es logisch, mit dem Team gemeinsam auch diese, ihre letzte Staffel in ihrem Sinne, mit ihrer Haltung fertigzustellen“, sagt ORF-Programmdirektor Mag. Kathrin Zechner. „Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, weil es nicht nur professionell keine einfache Aufgabe war, sondern auch emotional eine große Herausforderung. Wir werden uns erst gegen Ende der Staffel Gedanken machen, ob und wenn ja, wie es weitergehen soll“, so Zechner.

„Es ist ein Abschied für die Kulturabteilung des ORF-Fernsehens“, sagt Sendungsverantwortliche Sharon Nuni. „Die letzte Staffel, an der Elizabeth T. Spira gearbeitet hat, wurde von ihrem Team und der Doku-Redaktion fertiggestellt. Wir haben alle Interviews, die Toni gemacht hat, für die ersten acht Folgen verwendet. Claudia Linzer, Stefanie Speiser und Natalie Wimberger sind besonders sorgfältig und liebevoll mit dem Rohmaterial umgegangen, denn das Ziel war, sehr nah an Spira und ihrem besonderen Stil zu bleiben“, so Nuni.

Zwei Bilanzfolgen, sieben Kandidaten-Episoden und ein Tribute

Zum Auftakt der neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel am Montag, dem 15. Juli, gibt es die traditionelle Rückschau, danach sieben Folgen mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten sowie zum Finale am Mittwoch, dem 9. Oktober, als Doppel-Sendung die Bilanz der aktuellen Saison und – als Tribute an Elizabeth T. Spira – ein „Best of“ aller bisherigen Staffeln. Die Folgen präsentieren jeweils sechs (statt früher sieben) Partnersuchende. Außerdem wird auch der Interviewerin mehr Raum gegeben: Spiras Fragen und damit auch ihre prägnante Stimme sind öfter zu hören als bisher.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen außerdem sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dakapo-Termine gibt es ab 3. August immer samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

14 „Alltagsgeschichte“-Klassiker ab 7. Juli

Alle Jahre wieder zeigt ORF 2, ergänzend zur neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel, auch in diesem Sommer – bereits ab 7. Juli – wieder Klassiker der vielfach preisgekrönten ORF-Kultreihe „Alltagsgeschichte“ von Elizabeth T. Spira. Diesmal stehen insgesamt 14 Dokumentationen des beliebten Formats auf dem Programm, darunter Publikumshits wie „Die Donauinsulaner“ (7. Juli), „Neun Flugstunden von Zuhause“ (28. Juli) oder „Beim Heurigen“ (4. August).

