XXII Gürtel Nightwalk: "Musik und Miteinander"

Von Agnes Milewski über Partizipation hin zu Yakata – das wird der XXII Gürtel Nightwalk

Wien (OTS/SPW-K) - Der Gürtel Nightwalk ist eine feste Konstante in der Wiener Kulturszene und findet heuer zum 22. Mal in Folge statt. Am Samstag, den 31. August 2019 werden insgesamt vier Open-Air-Bühnen aufgestellt, die unterschiedlich bespielt werden. Insgesamt treten mehr als 60 Acts an diesem Abend auf, die ausgelassene Partystimmung garantieren. Das ist das altbewährte Konzept des Gürtel Nightwalks in Wien.



Zwtl.: XXII Gürtel Nightwalk mit neuem GastgeberInnenteam =

Seit letztem Jahr besteht das GastgeberInnenteam aus Stefanie Lamp, Bezirksgeschäftsführerin in Ottakring, Stefanie Vasold, Klubvorsitzende in der Josefstadt, sowie Peter Jagsch, Bezirksvorsteher-Stv. in Hernals (alle SPÖ). Sie haben das Projekt "Gürtel2025" ins Leben gerufen, das den Nightwalk um eine Facette reicher macht. Unter dem Motto „Wien ist das, was wir draus machen“ werden BewohnerInnen und BesucherInnen dazu aufgerufen, ihre Ideen und Vorschläge für die Zukunft des Gürtels einzubringen. Das Projekt, das im vergangenen Jahr initiiert wurde, trägt schon jetzt Früchte. "Bisher konnten zahlreiche Ideen gesammelt werden, einige davon werden bereits umgesetzt. Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie nur möglich einzubeziehen, damit sie ihre Ideen für unsere Stadt mit uns teilen", sagt Stefanie Lamp. Und weiter: "Bis 2025 haben wir noch einiges gemeinsam vor."

Zwtl.: Bäume, Bänke, mehr Licht – Ideen für den "Gürtel2025" =

"Neue Verweilplätze, mehr Licht und Baumpflanzungen: Wir haben zahlreiche Gespräche geführt und viele Ideen für die Zukunft des Gürtels erhalten. Ich hoffe, dass noch viele weitere folgen werden", freut sich Stefanie Vasold.

So wurde beispielsweise dem Wunsch nach einer stärkeren Beleuchtung Rechnung getragen: Entlang der U6-Trasse im Bereich der Nebenfahrbahn und Gehwege wird die bestehende Beleuchtung durch neue LED Leuchtmittel erneuert und verbessert, dadurch wird die Lichtverschmutzung reduziert und der Energiebedarf gesenkt.

Im Rahmen des Wiener Strategieplans gegen städtische Hitzeinseln (Urban Heat Islands) werden vor allem in dicht bebauten Bereichen Maßnahmen zur Hitzereduktion gesetzt. Unter anderem wird es mehrere Baumpflanzungen im Bereich der U6-Station Josefstädter Straße geben. "In den kommenden Jahren sollen weitere Bäume entlang des Gürtels folgen", sagt Vasold.



Am Nightwalk selbst wird ein großer Plan des Gürtels aufgestellt, wo man Ideen und Wünsche am genauen Standort eintragen kann. Wer nicht vor Ort ist, kann seine Ideen auf der Plattform https://machwasdraus.wien/ einbringen und darüber hinaus die Ideen anderer bewerten.

Zwtl.: MusikliebhaberInnen kommen voll auf ihre Kosten =

"Auch heuer kommen MusikliebhaberInnen am Gürtel Nightwalk voll auf ihre Kosten", freut sich Peter Jagsch. "Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch heuer wieder zahlreiche Stile und Genres vertreten sein", kredenzt Peter Jagsch. Im Zentrum stehen die vier Open Air Bühnen bei den "Traditionshäusern" Chelsea, Rhiz, B72 und Loop. Musikalisch geht es von Indierock über Singer/ Songwriter hin zu Ska, Punkrock und vielen anderen Sounds. Aber auch Hip Hop und Reggae sind zu hören, ebenso Highlights aus der Wiener Dj/ DjaneKultur.



** Ein Auszug aus dem Program **

Eröffnung: 18.30 Uhr im Café Carina mit dem pointierten und scharfen Humor der Gebrüder Moped

Chelsea : STRANDHASE, die Indierock mit Funk-, Latin- und Chanson-Elementen mischen. Sie werden von dem Umfeld betreut, das schon WANDA auf die Reise schickte. Sie sind Kandidaten für den nächsten wienübergreifenden Hype (20 Uhr Chelsea).

Rhiz: DUN FIELD THREE lieferten eines der Debüts des heurigen Jahres und wurden, was ihre Eigenständigkeit unterstreicht, schon mit den DOORS, "punkigen TIGER LILLIES" und TOM WAITS verglichen (21 Uhr Rhiz).

B72: SIAMESE ELEPHANTS mit ihrem "edlen Garagenrock" veröffentlichen nach ihrer Debüt-Single zum NIGHTWALK eine Ep. (21 Uhr B72).

Loop: 21 Uhr YAKATA, wo Gitarrenmusik auf schillernde Synthesizers trifft

Aber nicht nur die Open Air Bühnen bieten erstklassige Musik. Das Coco etwa setzt einen Frauenschwerpunkt, unter anderem mit der außergewöhnlichen Stimme von AGNES MILEWSKI. Im Kramladen spielt um 23 Uhr das BLACK PALMS ORCHESTRA. Ihr "Tropical Gothic" gehört zu den Top-Highlights, die es derzeit in und aus Österreich zu hören gibt. Und im Cafe Concerto spielen im Keller ab 22 Uhr FACELIFT, ein (indie-)rock Trio

VOLXKINO: Film "World Wide Western: DAS ENDE IST ERST DER ANFANG)" um 21 Uhr (Durchgang Laudongasse, 1080/1160 Wien)

Hier geht es zum vollständigen Programm:

http://guertelnightwalk.at/

https://www.facebook.com/GuertelNightwalk/

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at