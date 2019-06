Studie: Österreicher halten Passwörter noch immer für sicherer als biometrische Daten

Studie „Lost in Transaction“ der Paysafe-Gruppe zeigt Potenzial für Aufklärung über wahre Sicherheit beim digitalen Bezahlen

Wien (OTS) - Österreichs Konsumenten setzen nach wie vor lieber auf Passwörter als biometrische Merkmale, wenn es um die Sicherheit im Internet und speziell beim Bezahlen geht: 81% bevorzugen Passwörter, während sich nur 66% vorstellen können, auch biometrische Merkmale in Betracht zu ziehen. Eine Identifizierung via Smartphone kommt nur für 52% in Frage.

Basis dieser Zahlen ist die soeben vorgestellte Studie „Lost in Transaction: The end of risk?“(1), die von der globalen Paysafe Gruppe initiiert wurde. Paysafe ist in Wien mit dem Headquarter ihrer Tochter paysafecard präsent und somit auch an den Sicherheits-Bedürfnissen der Konsumenten in Österreich besonders interessiert.

Biometrische Methoden zur Identifizierung wie Fingerabdruck oder Iris-Scan setzen auf Merkmale, die für jeden Menschen einzigartig und unverwechselbar sind. Dennoch finden aktuell nur 34% der Österreicher, dass diese Methoden sicherer als andere seien, darunter auch Passwörter. Dabei sind freilich gerade die am häufigsten genutzten Passwörter besonders unsicher: Das deutsche Hasso-Plattner-Institut veröffentlicht regelmäßig die am meisten vergebenen Passwörter. An der Spitze lagen dabei zuletzt so offensichtlich unsichere Kreationen wie die Zahlenfolgen 123456 und 12345 - sowohl in Österreich (2) als auch in Deutschland und den USA(3).

Udo Müller, CEO von paysafecard in Wien: „Die ungebrochene Vorliebe der Österreicher für im Grunde unsichere Passwörter zeigt, dass auch wir als global führender Zahlungsdienste-Anbieter gefordert sind – nämlich den Konsumentinnen und Konsumenten noch besser zu erklären, wie sie Zahlungen im Internet wirklich sicher abwickeln können. Dazu gehören bargeldbasierte Zahlungen ohne Verwendung sensibler finanzieller Daten (also ohne Kreditkarten- oder Kontonummer), wie wir sie mit paysafecard und Paysafecash anbieten. Dazu gehören aber auch biometrische Methoden zur Autorisierung von Zahlungen, die in Wahrheit sicherer als jedes noch so ausgeklügelte Passwort sind – einfach, weil biometrische Merkmale jeden Menschen eindeutig identifizieren.“

paysafecard hat sich seit der Einführung im Jahr 2000 zum führenden Standard für das Bezahlen mit Bargeld im Internet, speziell im Digital Entertainment-Bereich, entwickelt. Seit 2018 ergänzt Paysafecash dieses Angebot gezielt für den Einkauf physischer Güter in herkömmlichen Webshops.

Basis der Studie: 6.200 Befragte, gleichmäßig verteilt in USA, Kanada, Österreich, UK, Deutschland, Bulgarien

