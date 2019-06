Generaldirektoren und Chefärzte der Pensionsversicherungsanstalt neu bestellt

Winfried Pinggera als Generaldirektor weiterbestellt. Canan Aytekin und Eva Gollubits neue Stellvertreterinnen.

Wien (OTS) - Der Verwaltungsrat der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat in seiner Sitzung am 26. Juni 2019 die oberste Leitungsebene des Büros bestellt. Einstimmig wurde dabei der derzeitige Generaldirektor Dr. Winfried Pinggera für weitere fünf Jahre in dieser Position bestellt. Mit ihm gemeinsam werden als seine Stellvertreterinnen erstmals zwei Frauen, Mag.a Canan Aytekin und Mag.a Eva Gollubits, die Geschicke des größten Sozialversicherungsträgers in Österreich leiten. Mit Chefarzt Dr. Martin Skoumal und seinem Stellvertreter Dr. Klaus Rudolf Pirich hat der Verwaltungsrat zwei bereits in der jeweiligen Funktion tätige Ärzte bestätigt.

Dr. Winfried Pinggeras Amtsperiode beginnt am 1. Juli 2019. Die beiden Stellvertreterinnen werden ihre Aufgaben rund um die kommende Jahreswende aufnehmen. Die neue Amtsperiode des Chefarztes und seines Stellvertreters beginnt ebenfalls um diese Zeit.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Team, das aus einer Mischung aus bereits Bewährtem und Neuem sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind und wir uns zum Wohle der derzeit mehr als 5,4 Millionen Versicherten sowie Pensionistinnen und Pensionisten entschieden haben“, betonen der Verwaltungsratsvorsitzende Peter Schleinbach und der Verwaltungsratsvorsitzende-Stellvertreter, Andreas Herz, MSc, nach der Bestellung.

„In einem offenen, transparenten und professionellen Prozess, der extern begleitet wurde, haben sich die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten als die geeignetsten für die jeweilige Position gezeigt. Alle nun bestellten Personen haben das volle Vertrauen der gesamten Selbstverwaltung und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team“, so die beiden Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

„Der erfolgreiche Prozess ist auch ein gutes Zeichen für die bereits bisher gelebte Kultur des Miteinanders in der Pensionsversicherungsanstalt, die wir auch in Zukunft weiter fortführen wollen und werden“, so Schleinbach und Herz.

Mag.a Canan Aytekin ist derzeit Leiterin der Fachbereiche in der Gewerkschaft vida.

Mag.a Eva Gollubits leitet den Ministerratsdienst im Bundeskanzleramt.

