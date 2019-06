Revival der Mitnahmeboxen: Bei SPAR Wurst, Käse und Co verpackungslos einkaufen

Ab sofort können Kundinnen und Kunden bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in ganz Österreich ihre eigenen Boxen für den Einkauf von Wurst, Käse sowie Fleisch mitbringen.

Wir haben dieses System in drei steirischen Filialen getestet und sehr viele positive Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden erhalten, die bewusst an Bedientheken einkaufen, um Verpackung im Vergleich zur Selbstbedienung zu sparen. Nach dem erfolgreichen Test und mit Zustimmung der Lebensmittelbehörden kommt dieses System zukünftig in ganz Österreich zum Einsatz Hans K. Reisch, SPAR-Vorstandsdirektor für Filialen, zu mitgebrachten Aufbewahrungsboxen

Salzburg (OTS) - Was früher selbstverständlich war, haben in den letzten Jahren strenge Hygienevorschriften verhindert: Das Mitbringen der eigenen Frischebox für den Feinkost-Einkauf bei SPAR. Kunden, die möglichst verpackungsfrei einkaufen möchten, können ab sofort in allen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Filialen und bei vielen SPAR-Einzelhändlern ihre eigenen Aufbewahrungsboxen mitbringen. Spezielle Tabletts stellen sicher, dass die strengen Hygienegesetze eingehalten werden und die von Kunden mitgebrachten Boxen nicht mit Theke, Waage oder dem Besteck in Berührung kommen, wodurch es zu Verunreinigungen kommen könnte. „Wir haben dieses System in drei steirischen Filialen getestet und sehr viele positive Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden erhalten, die bewusst an Bedientheken einkaufen, um Verpackung im Vergleich zur Selbstbedienung zu sparen. Nach dem erfolgreichen Test und mit Zustimmung der Lebensmittelbehörden kommt dieses System zukünftig in ganz Österreich zum Einsatz“ , so Hans K. Reisch, SPAR-Vorstandsdirektor für Filialen.

Verpackung sparen in fünf Schritten

Fünf einfache Schritte sind nötig, um Wurst, Käse & Co. in die eigene Box verpacken zu lassen:

Kunden legen die saubere Box geöffnet auf das bereitgestellte Tablett. SPAR-Mitarbeitende stellen das Tablett mit der Box auf die Waage und stellen die Waage auf Null. SPAR-Mitarbeitende füllen das gewünschte Produkt in die Box, ohne diese dabei zu berühren. Die Kunden erhalten die Box wieder am Tablett über die Theke gereicht und verschließen sie selbst. Kunden kleben das Etikett selbst auf die Box.

Gemeinsam Plastik sparen mit SPAR

Dieses weitere Angebot zahlt abermals in das SPAR-Programm zur Verpackungsreduktion ein, in dem Verpackungen sinnvoll reduziert, durch alternative Stoffe ersetzt oder leichter recyclingfähig gemacht werden. Beispielsweise forciert SPAR seit vielen Jahren die Verwendung von Mehrweg-Taschen, Obst und Gemüse unverpackt oder in nachhaltigen Verpackungen sind gängige Praxis und INTERSPAR stellt einfach recyclebare Papiersackerl für den Einkauf von losem Obst- und Gemüse zur Verfügung. SPAR führt außerdem das größte Angebot an Getränken in Mehrweg-Flaschen unter den flächendeckenden Supermärkten und bietet in jeder Filiale Mineralwasser, Bier, Fruchtsäfte und Milchprodukte in Mehrweg-Gebinden an.

