Nepp bedauert Absage der Leistungsschau des Bundesheeres

FPÖ steht geschlossen hinter unseren Soldatinnen und Soldaten

Wien (OTS) - Bestürzt über das Aus der Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres am Nationalfeiertag zeigt sich Vizebürgermeister Dominik Nepp. „Die Besucherzahlen der letzten Jahre bestätigen das Interesse der Bevölkerung für das Heer und seine Arbeit“, so der gf. Landesparteiobmann der Wiener FPÖ. Die traditionelle Veranstaltung am Heldenplatz wird aus budgetären Gründen heuer erstmalig nicht stattfinden. „Hubschrauber, Panzer und Vorführungen unterschiedlicher Einheiten bezeugen nicht nur die Vielfalt des Bundesheeres, sondern haben sich als wahrer Publikumsmagnet erwiesen“, weiß Nepp. Zudem diene die Leistungsschau der Personalwerbung.

Die Freiheitlichen, die sich im Parlament dafür einsetzen kurzfristig Mittel für die Leistungsschau 2019 bereitzustellen, stehen geschlossen hinter dem Bundesheer und der Veranstaltung. „Egal ob Grenzschutz oder Naturkatastrophen – die Arbeit unserer Soldatinnen und Soldaten ist unerlässlich“, betont der Freiheitliche abschließend. (Schluss) akra

