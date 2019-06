Bitte keine „Hot Dogs“ im Auto!

Sima/Persy: Warnung vor überhitzten Autos als tödliche Gefahr für Hunde

Wien (OTS/RK) - „Hot Dogs bitte nur am Würstelstand!“ – Darauf werden AutolenkerInnen in Wien heuer an verschiedenen Parkplätzen im Stadtgebiet aufmerksam gemacht. Doch geht es dabei nicht um der Wiener liebsten Würstel, sondern um den besten Freund des Menschen: den Hund. Mit den auffälligen Plakaten soll Aufmerksamkeit geschaffen werden für ein Thema, das in der heißen Jahreszeit noch immer für Tierleid sorgt: Hunde, die im Auto zurückgelassen werden.

„Leider gibt es noch immer HundehalterInnen, die sich der Gefahr nicht bewusst sind“, so Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima. „Obwohl wir jedes Jahr aufs Neue darüber informieren, welche schlimmen Folgen bereits wenige Minuten in einem aufgeheizten Auto für Hunde haben können, kommt es jeden Sommer wieder zu dramatischen Vorfällen.“ Bereits ab einer Außentemperatur von 20 Grad kann das Auto zur tödlichen Falle für Hunde werden. „Da kommt es rasch zu Temperaturen wie in einem Backofen. Da Hunde nicht schwitzen können, droht ihnen so ganz schnell ein Herz-Kreislauf-Versagen“, erklärt die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Als Partner für die Aktion der Stadt Wien konnten die Wipark Garagen GmbH sowie die Contipark Parkgaragengesellschaft mbH gewonnen werden. Beide Betreiber haben die Plakate an ihren oberirdischen Parkplätzen im Stadtgebiet angebracht. „Wipark beteiligt sich sehr gerne an dieser Aktion, damit es auf unseren Parkplätzen in Zukunft nicht vorkommt, dass Hunde bei großer Hitze im Auto zurückgelassen werden“, sagt Roman Fuchs, Geschäftsführer der Wipark Garagen GmbH. „Denn unser Service gilt nicht nur allem mit vier Rädern. Auch unsere vierbeinigen Freunde sollen sich bei uns wohlfühlen.“

Jens Grieger, Leiter der Betriebe Wien bei Contipark, ist es als Hundehalter auch ein persönliches Anliegen, Tiere vor diesem qualvollen Schicksal zu bewahren: „Jeder Autofahrer weiß, wie schnell sich ein Auto in der warmen Jahreszeit stark aufheizen kann. Auch einen Spalt breit das Fenster geöffnet zu lassen, ändert daran nichts. Dass es dennoch immer wieder Fälle gibt, in denen Tiere von ihren Besitzern bei diesen Temperaturen im Fahrzeug zurückgelassen werden, zeigt, wie wichtig es ist, hier weiter Aufklärungsarbeit zu leisten. Contipark freut sich deshalb, die Aktion unterstützen zu können.“

Was tun, wenn man einen zurückgelassenen Hund im Auto entdeckt und Gefahr der Überhitzung droht?

Wenn der Hund stark hechelt, apathisch da liegt und/oder nicht oder kaum auf Klopfen und Bewegungen an der Scheibe reagiert, dann

Sofort die Polizei unter 133 rufen und Autokennzeichen durchgeben

Den Wagen öffnen (lassen) und das Tier befreien

Erste Hilfe leisten: Den Hund in den Schatten bringen und mit frischem, lauwarmem Wasser versorgen. Bitte kein kaltes Wasser geben oder über den Hund gießen – das belastet den Kreislauf zusätzlich!

Den Hund umgehend medizinisch versorgen lassen

Wenn der Hund ansprechbar ist, dann

LenkerIn ausrufen lassen, wenn möglich (z.B. im Supermarkt, Shopping-Center)

Am Wagen bleiben und Zustand des Hundes beobachten

Wenn sich der Zustand des Tieres verschlechtert, dann Polizei rufen, Autokennzeichen durchgeben, Wagen öffnen (lassen), Hund im Schatten mit Trinkwasser versorgen und ggf. veterinärmedizinisch behandeln lassen

Strenge Strafen für verantwortungslose HundehalterInnen

Personen, die ein Tier einer derart qualvollen Situation aussetzen, können für ihr Verhalten laut Tierschutzgesetz zur Rechenschaft gezogen werden – mit einer Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro (im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro). Außerdem droht eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch (§222).

Alle Tipps und Hinweise hat die Tierschutzombudsstelle auf handlichen Infokarten zusammengefasst, die unter post@tow-wien.at oder Tel. 01/318 00 76-75079 angefordert werden können.

Das aktuelle Hitze-Plakat steht hier zum Download bereit: https://www.tieranwalt.at/de/hot-dogs.htm

BILDER IN KÜRZE VERFÜGBAR UNTER https://www.wien.gv.at/presse/bilder

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Indra KLEY

Tierschutzombudsstelle Wien

Tel.: 01 4000 75070

Mobil: 0676 8118 75070

E-Mail: indra.kley @ tow-wien.at