Hat Ihr Unternehmen schon einen LEI?

Neue, verpflichtende Identifikationsmaßnahme für Wertpapierhandel

Für viele Unternehmen ist dieser LEI ein lästiger administrativer Aufwand und nach wie vor ein Rätsel. Ich möchte diesen Prozess nicht nur verständlich machen, sondern auch beschleunigen Michael Fux, Inhaber von Register-LEI

Wir benötigen einfach den Auftrag des Kunden. Die Detailinformationen - Rechtsform, Adresse oder befugte Vertreter - verifizieren wir über Schnittstellen zu öffentlichen Verzeichnissen, zum Beispiel Firmenbuch oder Vereinsregister. Dadurch können wir LEIs binnen weniger Minuten ausgeben und automatisiert erneuern. Georg Melber, COO Register-LEI

Wien (OTS) - Unternehmen, die in Wertpapiere investieren, benötigen eine einmalig vergebene Identifikationsnummer. Der österreichische Anbieter Register-LEI registriert für Unternehmen diese notwendige Nummer.

Seit Jänner 2018 können juristische Personen nur dann Wertpapiergeschäfte durchführen, wenn sie einen gültigen Legal Entity Identifier (LEI) nachweisen. Ohne LEI können keine Wertpapiere mehr ge- oder verkauft werden.

„Für viele Unternehmen ist dieser LEI ein lästiger administrativer Aufwand und nach wie vor ein Rätsel. Ich möchte diesen Prozess nicht nur verständlich machen, sondern auch beschleunigen“ , so Michael Fux, Inhaber von Register-LEI.

Online anfordern

Register-LEI übernimmt für Unternehmen die Registrierung, Verwaltung und Erneuerung von LEIs. Register-LEI COO Georg Melber erläutert. „Wir benötigen einfach den Auftrag des Kunden. Die Detailinformationen - Rechtsform, Adresse oder befugte Vertreter - verifizieren wir über Schnittstellen zu öffentlichen Verzeichnissen, zum Beispiel Firmenbuch oder Vereinsregister. Dadurch können wir LEIs binnen weniger Minuten ausgeben und automatisiert erneuern.“



„Die Verschlankung des Prozesses erlaubt uns, die Registrierung schnell und günstig anzubieten."

Ein LEI ist jeweils ein Jahr gültig, kann aber bis zu fünf Jahre automatisch verlängert werden. Bei Nichtverlängerung bleibt der LEI zwar dem Unternehmen zugeordnet, ist allerdings inaktiv und erlaubt keine Aktivität auf dem Finanzmarkt.

Der LEI als vertrauensbildende Maßnahme

Mit dem Legal Entity Identifier können Parteien eindeutig benannt werden (“Wer ist wer?) und Abhängigkeiten (“Wer gehört wem?”) dargestellt werden. Diese Transparenz ist eine zunehmend wichtige Maßnahme zur Vertrauensbildung gegenüber Kunden. Fux dazu: „Das Vertrauen in die Finanzwelt ist seit 2008 erschüttert, für die Transparenz am Finanzmarkt ist die Einführung des LEI ist ein notwendiges Muss. Ein LEI gehört zu einem seriösen Unternehmen und wird im Impressum angeführt."

Über Register-LEI

Register-LEI registriert, transferiert und erneuert den Legal Entity Identifier (LEI) für Businesskunden. Der LEI ist ein für am Finanzmarkt agierende Unternehmen vorgeschriebener alphanumerischer Code, der Transparenz beim Wertpapierhandel garantiert. Gegründet wurde die Marke Register-LEI 2018 von Michael Fux und Georg Melber. Register-LEI bietet seine Services in Europa, Australien und Indien an. Aktuell beschäftigt Register-LEI 14 Mitarbeiter.

www.register-lei.at

Rückfragen & Kontakt:

Georg Melber / Register-LEI

E-Mail: office @ register-lei.at

Telefon: +43 1 388 99 33

www.register-lei.at