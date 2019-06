KESCH digital eröffnet ein neues Zeitalter der Digitalisierung bei Events und Promotions

Die erste Digital Live Marketing Agentur startet in Wien!

Wien (OTS) - Mit KESCH digital stößt Ende Juni die Wiener Eventagentur KESCH das Tor zur Zukunft auf. Gemeinsam mit Andreas Braumann startet KESCH die erste Digital Live Marketing Agentur, die das Maß der Digitalisierung in den Bereichen Event, Promotion und Sales auf ein neues Level hebt. „Wir möchten Innovationstreiber bleiben“, sagt Gesellschafter Thomas Kenyeri.

Von Augmented Reality Fotoboxen über völlig neue Dimensionen bei Team Events mit Virtual Reality Inszenierungen, Gewinnspielen bis zu Instagram-Walks bietet KESCH digital alle digitalen Werkzeuge für jedes Event. Einmal über New Yorks Hochhäuser balancieren, eine 250 Meter Skisprungschanze bewältigen oder im vollen Stadion zum Sieg stürmen – und das alles bei einem einzigen Event? Die erste Digital Live Marketing Agentur Österreichs, KESCH digital, ermöglicht ab sofort Erlebnisse wie diese.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die bisher analogen Geschäftsfelder in der Live-Marketing Branche zu digitalisieren und mit unseren Kunden völlig neue digitale Inszenierungen und Möglichkeiten zu entwickeln. KESCH digital ist mit allen dafür nötigen Technologien gewappnet“, erläutert Thomas Kenyeri, Gesellschafter von KESCH digital, die Positionierung des Unternehmens.

Kenyeri ist in der Branche als Innovator bekannt, geht mit seinen Ansichten und Zukunftsprognosen oft auch den schwierigen, individuellen Weg – und hat oft Recht behalten und mit seinen Visionen Trends gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass KESCH in vielen Bereichen First Mover ist. Ständiges gesundes Wachstum und Kundenbeziehungen mit z.B. Coca-Cola, Hendrick’s Gin, Römerquelle und dem Vienna Gin Festival sind ein deutlicher Beleg dafür. Kenyeri ist auch gefragter Redner bei Branchentreffs wie Event Manager Congress oder dem Event Innovation Congress und auch in der EMBA bringt er sich beim Thema Digitalisierung ein. "Ich unterrichte über 100 Studenten pro Jahr in diversen Einrichtungen, dort habe ich das Thema Digital Live Marketing schon in den Lehrplan mit aufgenommen. So bereiten wir auch unsere zukünftigen Mitarbeiter schon auf das Thema vor", so Kenyeri.

Digitaler Wegbegleiter auf Schritt und Tritt

Digitalisierte Events werden in den letzten Jahren zunehmend angefragt. "Wir haben es geschafft, unsere Eventagentur KESCH zu einer der führenden Event-, Promotion- und Live-Marketing-Agenturen in Österreich zu entwickeln. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt, und der muss digital sein. Die Nachfrage ist enorm: Unsere Kunden wünschen sich innovative Inszenierungen, die abseits der klassischen Live-Marketing-Pfade begeistern. Dafür haben wir bereits einige digitale Event-Tools entwickelt bzw. bringen wir diese exklusiv nach Österreich. Wir sehen uns mit KESCH digital als One-Stop-Shop für bereits bekannte digitale Tools aber auch als Entwickler ganz neuer „Gamechanger“ Technologien", so Kenyeri weiter.

Von „grünen“ Fotoboxen bis zur digitalen Gurkenwährung

Die Einsatzbereiche von KESCH digital sind vielseitig: „Fotoboxen mit witzigen Accessoires oder Verkleidungen kennt mittlerweile jeder von uns. Mittels der selbst entwickelten Augmented Reality Fotoboxen können die Gäste jetzt in völlig neue Welten eintauchen, sich in ihre Idole verwandeln oder als Sportbegeisterte im Lieblingsdress Farbe für den Lieblingsverein bekennen. Mittels QR Code lässt sich das Foto sofort auf dem Smartphone öffnen und direkt in sozialen Netzwerken teilen“, skizziert Geschäftsführer Lukas Schütz eines der beliebtesten Tools.

Neue Dimension von Messbarkeit von Kampagnen

Die neuen Technologien bringen zudem ganz konkrete organisatorische Vorteile. „Fotoboxen mit QR-Codes passen auch bei „Green Events“ bestens. Unsere RFID-VIP-Bänder ermöglichen es wiederum, für jeden Kunden oder Gast – und seien es Tausende – individuelle Informationen am Eventband zu speichern und so z.B. verschiedene Zutrittsberechtigungen oder Updates zu automatisieren“, erläutert Kenyeri. Als aktuelles erfolgreiches Beispiel nennt Kenyeri den vor wenigen Tagen für Hendrick’s Gin umgesetzten Weltgurkentag, bei dem Gurken-Gutscheine online und analog verteilt wurden. Mittels auf dem in verschiedenen Kanälen platzierten unterschiedlichen QR-Codes ließ sich genau tracken, von welchem Medium wie viele Gutscheine eingelöst wurden. "Dadurch lassen sich wertvolle Schlüsse ziehen, um Kampagnen noch besser zuspitzen zu können. Damit stoßen wir in ein neues Zeitalter in der Messbarkeit von Kampagnen vor", so Kenyeri.

Auch klassische digitale Themengebiete werden angeboten

Neben neuen Technologien bietet KESCH digital auch maßgeschneiderte klassische Digital Marketing Angebote an: „Mit vielen unserer Produkten und Visionen denken wir in die Zukunft. Wir verstehen uns aber auch als Problemlöser für klassische Themen wie Optimierung der Online-Webpräsenz sowie die Konzipierung, Entwicklung und Durchführung von Suchmaschinenmarketing mit unseren hocheffektiven Landing Page Erstellungs- und Auswertungstools. Im Bereich Social Media Marketing können wir mit unserem fundierten Know-How eine 360 Grad Betreuung mit Eventumsetzung, Social Media Betreuung und Contenterstellung anbieten, wie wir das auch für Land Burgenland mit der Iceblock Challenge gemacht haben (https://www.instagram.com/eisblock_challenge). So kommt alles aus einer Hand“, berichtet Kenyeri. Auch im Bereich Chatbots für Websites kann KESCH digital maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

KESCH stellt sich für die Zukunft auf

Eigentümer von KESCH digital sind die SPLESH Group, die mit Splashline und Summer Splash bereits zahlreiche Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools erfolgreich getestet hat, sowie Mastermind und Entwickler zahlreicher Technologien Andreas Braumann. Der TU-Absolvent ist Kenner der Wiener Spielerentwicklungsszene und hat bei namhaften Studios wie der Xendex GmbH, Team Vienna Games GmbH, der Mi’pu’mi Games GmbH und Greentube verschiedene Projekte entwickelt. Im Zuge der Vermarktung einer Projektidee ist Andreas zu den Gründern von KESCH gestoßen, wo die Idee der Gründung von KESCH digital konkretisiert und umgesetzt wurde.

KESCH digital möchte sich langfristig als erster Anbieter digitaler Eventtools positionieren und für die einfache Buchung digitaler Tools auch einen eigenen Webshop anbieten. Für die Anforderungen innerhalb der Live-Marketing Branche ist KESCH digital bestens gerüstet. Kenyeri abschließend: „Die Branche entwickelt sich rasant weiter. Wir möchten Innovationstreiber bleiben. Wir werden Marken mit digitalen Innovationen begeistern!“

