Grüne Wien: Niki Kunrath neuer Abgeordneter der Grünen Wien

Wien (OTS) - Niki Kunrath (59 Jahre) folgt als neuer Mandatar des Grünen Klubs im Rathaus auf Birgit Hebein nach. Kunrath ist Menschenrechtsaktivist und seit vielen Jahren in der Zivilgesellschaft ehrenamtlich und beruflich aktiv. Er war Gründungsmitglied und Generalsekretär von SOS Mitmensch und Mitorganisator des Lichtermeers im Jahr 1993. Kunrath war viele Jahre Mitarbeiter im Grünen Parlamentsklub und dort zuständig für innere und äußere Sicherheit. Danach war er Mitarbeiter im Grünen Klub im Rathaus und dort ebenfalls zuständig für Sicherheit, Menschenrechte und die Zusammenarbeit mit NGO‘s aus diesem Bereich.

Kunrath wird in der Gemeinderatssitzung morgen, Mittwoch, als neuer Abgeordneter des Grünen Klubs im Rathaus angelobt. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde meine Erfahrung und Netzwerke mit großer Einsatzbereitschaft wieder in den Dienst der Grünen Wien stellen. Antidiskriminierung, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sind zentrale Themen meines Lebens“, so Kunrath.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at