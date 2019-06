**REMINDER** AVISO: Gürtel Nightwalk XXII – Programmpräsentation Mittwoch, 26.6.2019 um 10.30 Uhr im Roten Bogen

Wien (OTS/SPW-K) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Programmpräsentation des 22. Gürtel Nightwalks in Wien.

Die 22. Ausgabe des Gürtel Nightwalks nähert sich mit großen Schritten.

Damit Sie auch heuer wieder bestens über die Programm- und Locationvielfalt informiert sind, laden wir Sie am Mittwoch, den 26.Juni 2019 um 10.30 Uhr zur alljährlichen Pressekonferenz im Roten Bogen.

Es begrüßen Sie die GastgeberInnen:

- Stefanie Lamp, Bezirksgeschäftsführerin SPÖ Ottakring

- Stefanie Vasold, Klubvorsitzende SPÖ Josefstadt

- Peter Jagsch, stellvertretender Bezirksvorsteher SPÖ Hernals



Gürtel Nightwalk – Plakat- und Programmpräsentation:

Für alle Interessierten dürfen wir folgende Highlights vorwegnehmen: Am Start des diesjährigen Nightwalks sind unter anderem die GEBRÜDER MOPED, STRANDHASE, DUN FIELD THREE und viele weitere großartige Acts. More to be announced.

Let’s do the Nightwalk (again)!

Datum: Mittwoch, 26. Juni 2019 um 10.30 Uhr

Ort: Roter Bogen – Gürtelbogen 36, 1080 Wien (gegenüber Lerchenfelder Gürtel 51)

