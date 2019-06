Skating is coming home! Die EUROPAMEISTERSCHAFTEN im EISKUNSTLAUF sind nach 20 Jahren wieder live in Österreich

Erleben Sie die besten Eiskunstläufer Europas von 22. bis 26. Jänner 2020 in der steirischen Hauptstadt Graz. Tickets sind ab sofort auf www.oeticket.com erhältlich.

Graz (OTS) - Die Eiskunstlaufstars begeistern mit spektakulären Drei- und Vierfach-Sprüngen, rasanten Pirouetten und atemberaubender Akrobatik eingebettet in künstlerische Programme das Publikum! Seien sie dabei, wenn Damen, Herren, Paarläufer und Eistänzer in acht Einzelentscheidungen (vier Kurzprogramm- und vier Kürbewerbe) um die begehrten Medaillen kämpfen und Träume wahr werden lassen! Den krönenden Abschluss bietet die Gala der Stars mit weiteren Highlight-Acts am Sonntag, dem 26. Jänner - das wird ein Event der Sonderklasse für die ganze Familie.

Skating is coming home! Die Eleganz, die sportlichen Leistungen und der unbeschreibliche Charme des Eiskunstlaufs kommen nach Graz: die Europameisterschaften im Eiskunstlauf 2020 werden nach 20 Jahren erstmals wieder in Österreich, in der Steiermarkhalle, Premstätten bei Graz, ausgetragen.

Österreich mit seiner großen Tradition in dieser Sportart, unzähligen OlympiasiegerInnen, Welt- und EuropameisterInnen und der Wiener Eisrevue (heute: Holiday on Ice) freut sich auf die besten EiskunstläuferInnen Europas! Für Fans, Neugierige und Enthusiasten ist dies eine einzigartige und unvergessliche Gelegenheit, die Auftritte der großartigsten Eiskunstläufer Europas in einer fabelhaften Atmosphäre hautnah mitzuerleben. Verfolgen sie live mit, ob an vergangene Erfolge vor heimischem Publikum wieder angeknüpft werden kann und unterstützen sie die internationalen und die heimischen Sportstars.

Eiskunstlauf-Fans kommen auf Ihre Kosten – eine Woche voller dramatischer Entscheidungen und Leistungssport auf höchstem Niveau liegen im Jänner 2020 vor uns. Werden die jungen Wilden ihre technische Vorherrschaft vergolden können, oder siegen die erfahrenen, eleganten EiskünstlerInnen? Eines ist garantiert: mit atemberaubenden Programmen werden uns die besten EiskunstläuferInnen Europas verzaubern und dabei sportliche Höchstleistungen zeigen.



Austragungsort - Die Wettkämpfe werden in Premstätten bei Graz ausgetragen, der Event-Shuttle aus Graz-Zentrum zum bzw. Parkplatz am Veranstaltungsort ist im Ticketpreis enthalten.

Tickets sind ab sofort erhältlich auf www.oeticket.com und in allen bekannt Vorverkaufsstellen.

Das All-Event-Ticket beinhaltet folgende Programmpunkte:



Kurzprogramm + Kür Herren

Kurzprogramm + Kür Damen

Kurzprogramm + Kür Paarlaufen

Rhythmustanz + Kürtanz Eistanzen

Eröffnungszeremonie

Schaulaufen / Gala

