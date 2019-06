Neue Studie gibt Aufschluss über Kundenverhalten beim Unterwäsche-Kauf

Palmers bekannteste Unterwäsche-Marke Österreichs; Österreichische Traditionsmarke punktet mit Produktlinie und Qualität

Wien (OTS) - Durchschnittlich vier BHs kauft Frau Österreicher jährlich sowie elf Unterhosen. Dabei ist für zwei Drittel der Kunden Baumwolle das bevorzugte Material. Die Auswahl an Anbietern ist mittlerweile groß, doch die Österreicherinnen greifen weiterhin zu österreichischen Traditionsmarken. Dies geht aus einer Umfrage unter 1001 Österreicherinnen von Marketagent im Auftrag von Palmers hervor.

Mit einer Bekanntheit von 96,6 Prozent führt das österreichische Traditionsunternehmen Palmers das Ranking der Unterwäschemarken klar an. Die Umfrage bestätigt auch ein sehr gutes Image. Bei der Qualität der Produkte liegt Palmers gleichauf unter den Top 3. "Die Umfrage zeigt uns klar, dass wir mit unserer Produktlinie und unserem Streben nach kompromissloser Qualität bei unseren bestehenden und zukünftigen Kunden punkten können. Sie zeigt uns aber auch auf, wo wir noch besser werden müssen", verweist Vorstand Tino Wieser auf die Umfrage.

Demnach ist Palmers in der persönlichen Kundenberatung in den Filialen stark, die Modernität der Filialen muss weiter verbessert werden. "Wir müssen mit unserer Zielgruppe jünger und moderner werden. Wir machen Unterwäsche für moderne Frauen, die mitten im Leben stehen, damit sich diese so fühlen können, wie sie sich möchten", so Wieser, der sich damit auch mit der neuen Werbelinie "Eine Welt, die passt." bestätigt fühlt.

"Die Kampagne zeigt die Einzigartigkeit von Frauen in den verschiedensten Lebenssituation und -realitäten und stellt diese in den Mittelpunkt. Damit wird unsere Haltung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden sichtbar. Wir machen Unterwäsche und Bademode, damit sich die Trägerin so fühlen kann, wie sie möchte und damit sind wir eindeutig am richtigen Weg", so Tino Wieser.

Das Sortiment von Palmers ist umfangreich, besonders gut bewertet werden Strumpfwaren und Dessous sowie Basic-Unterwäsche. Die Umfrage zeigt aber auch, dass sich viele der Befragten einer Erweiterung des Sortiments positiv gegenüberstehen. "Wir nehmen das Feedback sehr ernst und werden dies in unsere künftigen Planungen einbeziehen. Eine Erweiterung des Sortiments ist bereits geplant", kündigt Tino Wieser an.

