Zurich bringt Kindersicherheit zum NIVEA Familienfest

Wien (OTS) - Erstmals präsentiert sich die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) als Hauptsponsor des NIVEA Familienfestes und setzt dabei auf Sicherheit und Prävention bei Kinderunfällen.

Zurich unterstützt erstmals als neuer Hauptsponsor die größte Sommer-Ferien-Tour Österreichs, das NIVEA Familienfest. Tausende junge und größere Besucherinnen und Besucher erleben an acht Wochenenden in ganz Österreich Spaß und tolle Überraschungen. Im Zurich „Ausrüstungslabor“ werden die Kinder zu Superhelden verwandelt. Am „Superhelden Rock“ haben sie die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit im Klettern zu üben und zum Gipfelstürmer zu werden. Für Eltern und Begleitpersonen gibt es im Zurich-Zelt Beratung für ein sicheres Zuhause und Expertentipps zur Prävention von Kinderunfällen.

Spielerischer Zugang zur Sicherheit bringt Kinderaugen zum Strahlen

„Die Sicherheit von Kindern liegt uns besonders am Herzen. Im Alltag und beim Spielen gibt es viele Gefahrenquellen für den Nachwuchs. Wir wollen Kindern spielerisch vermitteln, worauf sie aufpassen sollen, und Eltern über Präventionsmaßnahmen aufklären“, sagt Mag. Florian Weikl, Leitung Markt Management bei Zurich. „Daher sind wir heuer bei der gesamten Tour des NIVEA Familienfestes dabei und kommen so zu den Menschen in ganz Österreich.“ Bei der Ausrüstungsstation von Zurich können Kinder ihrer Kreativität den freien Lauf lassen und ihr eigenes Kostüm designen. Beim Spendenrad verlost Zurich stylische Fahrradhelme für die kleinen Superhelden. Bei der täglich stattfindenden Superhelden-Parade wird das neue Maskottchen von Zurich mit dabei sein.

Begleitende Kommunikationsmaßnahmen

Die Präsenz von Zurich wird unterstützt durch zahlreiche Begleitmaßnahmen. Familien finden Informationen über die nächsten Termine auf der Zurich-Facebook-Seite. Auf einer eigens gestalteten Website http://www.zurich.at/kinder können Eltern Sicherheitstipps nachlesen und sich über Vorsorgemöglichkeiten informieren. Informationen von Zurich zur Kindersicherheit gibt es auch im Kinderguide 2019, der mit einer Auflage von 25.000 Stück rund 142.000 Leserinnen und Leser erreicht. Abgerundet werden die Kommunikationsmaßnahmen durch TV-Präsenz im Rahmen einer begleitenden Informations-Kampagne.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 54.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

