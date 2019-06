Sommer, Sonne – Deutsch im Park!

Auch heuer kann man mit KursleiterInnen der Wiener Volkshochschulen in vier Parks kostenlos Deutsch lernen.

Wien (OTS) - Seit 2008 werden in Wien jeden Sommer gratis Deutschkurse im Park angeboten. Ziel dabei ist es, Sprachunterricht und Lernberatung dort anzubieten, wo sich Menschen gerne treffen und leicht ins Gespräch kommen. Außerdem wollen die Wiener Volkshochschulen damit eine positive Öffentlichkeit für die Themen Sprachkenntnisse und Sprachen Lernen schaffen. Mittlerweile wird ab Ende Juni bis Anfang August an vier Standorten jeweils vier Wochen lang Deutsch in folgenden Parks unterrichtet: Bruno-Kreisky-Park, Arthaberpark, Steinbauer Park und Hofferplatz.

Vorbeikommen und Deutsch lernen

Das Team vor Ort besteht aus zwei TrainerInnen für Deutsch als Zweitsprache und einer Person, die auf Alphabetisierung spezialisiert ist, um möglichst flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingehen zu können. Die KursleiterInnen sprechen die ParkbesucherInnen jeden Tag an und laden sie zum Mitmachen ein oder geben mehrsprachige Einladungen für interessierte Bekannte und Verwandte weiter. Keine Anmeldung erforderlich, einfach hinkommen und mitmachen!

Ziel der Aktion ist es, vor allem Menschen zu erreichen, die bislang keine Gelegenheit hatten, an regulären Deutschkursen teilzunehmen. KursleiterInnen gehen in den Parks direkt auf Menschen zu und laden sie ein, erste Schritte in der gemeinsamen Sprache zu unternehmen bzw. bestehende Deutschkenntnisse zu verbessern. Mit der offenen, niederschwelligen Herangehensweise wird das Interesse an weiterführenden Deutschkursen geweckt.

Factbox:



Kursort: 5., Bruno-Kreisky-Park (bei Schlechtwetter an der VHS polycollege Johannagasse)

Zeitraum: 25.06.-18.07.

Kurszeiten: Di, Mi, Do: 13:30-16:30 Uhr





Kursort: 10., Arthaberpark (bei Schlechtwetter an der VHS Favoriten)

Zeitraum: 02.07.-25.07.

Kurszeiten: Di, Mi, Do: 14-17 Uhr





Kursort: 12., Steinbauer Park (bei Schlechtwetter an der VHS Meidling Längenfeldgasse)

Zeitraum: 01.07.-25.07.

Kurszeiten: Mo, Di, Do: 14:30-17 Uhr





Kursort: 16., Hofferplatz (bei Schlechtwetter an der VHS Ottakring)

Zeitraum: 08.07.-01.08.

Kurszeiten: Mo, Di, Do: 13:30-16 Uhr

Teilnahme kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen auf www.vhs.at/deutschimpark bzw. telefonisch am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83.

