Leutgeb Entertainment Group holt UDO LINDENBERG zum ersten und einzigen großen Konzert nach Österreich

DIE SENSATION 2020 IM EVENT-KALENDER ÖSTERREICHS! UDO LINDENBERG kommt am 20. Juni 2020 zu seinem ERSTEN und EINZIGEN, großen Konzert nach WIEN in die Stadthalle!

Graz (OTS) - Woran niemand mehr geglaubt hat und worauf keiner mehr hoffte ist jetzt eingetroffen: Im Rahmen der Fortsetzung seiner spektakulär-erfolgreichen PANIK-TOURNEE wird Udo Lindenberg im Sommer 2020 die Stadthalle Wien zum Kochen bringen und es ist die einzige Gelegenheit den deutschen Superstar live in Österreich zu erleben.

23 phänomenale Shows - alleine davon 9 Zusatzshows – die Udo Lindenberg seit 31.05.2019 in Deutschland spielt, waren bzw. sind restlos ausverkauft. Auf Grund dieser spektakulären Erfolge und der nach wie vor ungebrochenen Nachfrage setzt Udo Lindenberg seine PANIK-TOURNEE 2020 fort und wird 13 weitere Shows spielen, darunter auch sein erstes und einziges großes Konzert in Österreich. Das mediale Echo zur PANIK-TOURNEE ist einfach überwältigend und Kritiker sind hellauf begeistert von dem, was Udo Lindenberg und seine Panik-Crew auf die Beine gestellt haben. Eine im wahrsten Sinne des Wortes opulente Bühnenoptik, 80 Musiker, Sänger und Tänzer, ständig wechselnde Szenarien und Kostüme, modernste Licht-, Ton-, Laser-, Pyrotechnik und eine 250 m² große LED-Wall schaffen ein perfektes „Udopium“ und reißen seine Fans zu nicht enden wollenden Begeisterungsstürmen hin und wer bei einem der Konzerte der Panik Tour dabei gewesen ist, wird dem beipflichten, dass die Komposition aus modernster Video- und LED-Technik, Licht, Laser, Ton und Pyrotechnik kaum mehr zu überbieten ist. Alleine 19!!! Trucks sind notwendig um das technische Equipment zu transportieren.



Udo Lindenberg: Die Deutsch-Rock-Legende

Er ist Schriftsteller, Maler, Komponist, Sänger, Musical-Figur, Filmemacher und gilt ganz nebenbei als Erfinder des Deutsch-Rock: Udo Lindenberg ist nicht nur irgendein Musiker – sein Name steht für ein Gesamtkunstwerk, eine Figur, die wie eine Comic-Gestalt jedem Kind bekannt ist. Und das auch heute, obwohl Udo Lindenbergs Karriere bereits in den 70er Jahren begann. Seinen größten Chart-Erfolg hatte der Wahl-Hamburger dennoch erst im Jahr 2008: Obwohl er bereits zuvor zahlreiche goldene Schallplatten überreicht bekam, kletterte Udo Lindenberg erst mit seinem 34. Studioalbum „Stark wie zwei“ auf Platz eins der Deutschen Album-Charts. Mit dem Folge-Album „Stärker als die Zeit“ aus dem Jahr 2016 konnte er diesen Erfolg dann aber gleich noch einmal wiederholen.

Sonnenbrille, Schlapphut und Zigarre - Udo Lindenberg ist mehr als nur Sänger und Musiker, er ist eine Marke. Er ist kein Sänger im klassischen Sinne und so versucht er sich auch nicht zu verstellen und eignet sich seinen eigenen vernuschelten charakteristischen Sprechgesang an. Dieser Gesangsstil gehört genauso zu Lindenberg, wie sein Hut, die Sonnenbrille und der Anzug. Auf der Bühne gleichen seine unvorhersehbaren Bewegungen wilden Zuckungen, wirken unkontrolliert, enthemmt und provokant zugleich. Lindenberg hat ganz bewusst seine Marke durchdacht und kreiert, auch die Bewegungen gehören zum Gesamtpaket Lindenberg. Das Gesamtwerk einer Show besteht für Lindenberg aus Komponieren, Singen, Texten und Inhalte in große Bilder und Atmosphären umsetzen, dabei Intimität in großen Stadien und Arenen herzustellen und zu entertainen, das Ganze darf nie als Massenabfertigung enden. Udo Lindenberg ist eben eine herausragende Künstlerpersönlichkeit, seine Fans schätzen seine Authentizität, seine Ehrlichkeit, sein kritisches Engagement aber auch den anderen Udo, den Leisen und Nachdenklichen.

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketing

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at