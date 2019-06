Smartes Ticketing für die Hochkultur: Musikverein Graz setzt auf oeticket

Innovatives Vertriebssystem ermöglicht Zugang zu neuen Zielgruppen und spricht das Publikum der Zukunft an.

Graz/Wien (OTS/LCG) - Der renommierte Musikverein Graz begegnet der Schwellenangst im Klassik-Sektor mit modernen Konzepten: mit neuen, kürzeren sowie moderierten Formaten und Künstlern aus dem Crossover-Bereich. Die von Direktor Michael Nemeth neu etablierten Soiréen dauern maximal 70 Minuten. Im Anschluss lassen Konzertbesucher und Künstler den Abend gemeinsam in der Jazz-Lounge ausklingen. Auch einstündige Salonkonzerte mit anschließendem Kaffee und Jugendkonzerte am Nachmittag ergänzen das klassische Abendangebot, um jüngeres Publikum anzusprechen. In der kommenden Saison stehen Veranstaltungen unter anderem mit Rolando Villazón, Juan Diego Flórez, Yuja Wang, Martin Grubinger und den Wiener Philharmonikern am Programm.

Auch im Vertrieb beschreitet der Musikverein Graz neue Wege und setzt auf eine enge Partnerschaft mit oeticket. Insbesondere die digitalen Vertriebswege des führenden Ticketing-Anbieters bieten einen zeitgemäßen und unkomplizierten Zugang zum jungen Publikum.

„Um unser Vertriebsnetz zu vergrößern und als Einladung an das Publikum von morgen ist es uns wichtig, unsere Konzerte nun auch über oeticket mit seinen 4.000 Vertriebsstellen und dem starken Digitalangebot anbieten zu können“ , betont Nemeth.

„Als starker Partner der Kultur- und Veranstaltungsszene begleiten wir den Musikverein Graz auf seinem Weg in die Zukunft und freuen uns über die Erweiterung unseres Angebots mit 76.000 Live-Events im hochkarätigen Klassik-Segment“ , formuliert oeticket-Regionalmanager Walter Baldauf.

Das gesamte Angebot des Musikvereins Graz ist ab sofort online auf https://www.oeticket.com verfügbar. Seit wenigen Wochen bietet oeticket gemeinsam mit der Allianz auch einen Storno-Versicherungsschutz für Tickets. Mit dem Eventbus ermöglicht oeticket die sichere, kostengünstige und komfortable Anreise zu Veranstaltungen.

Weitere Informationen auf https://www.oeticket.com und https://www.musikverein-graz.at.



