Krainer begrüßt geplante Steuersenkung für GeringverdienerInnen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer befürwortet die geplante Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für GeringverdienerInnen, die SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner heute, Samstag, im Ö1-„Journal zu Gast“ angekündigt hat. „Die gescheiterte türkis-blaue Regierung hat auf Menschen mit niedrigeren Einkommen komplett vergessen. Stattdessen agierte sie nach dem Motto ‚Die Industrie wünscht – die ÖVP spielt‘“, kritisiert Krainer. Die SPÖ nimmt sich der GeringverdienerInnen an und behandelt daher kommende Woche im zuständigen Ausschuss einen Antrag, in dem es um eine Direktauszahlung von Steuerabsetzbeträgen an Personen, die keine Einkommensteuer bezahlen, geht. „Unser Antrag betrifft damit in erster Linie ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen“, so der SPÖ-Finanzsprecher. **** (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at