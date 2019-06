TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 24.6.2019

- Brüssel: Bewerbungsschluss für EU-geförderten grenzüberschreitenden Austausch von Kunstschaffenden und Kreativen

Bewerbung

- Wien: EU - UN 40 Years TOGETHER in Vienna - Multilaterealism at Work - Panel discussion at Diplomatische Akademie Wien

Podiumsdiskussion (auf Englisch) mit: Didier Lenoir, EU Ambassador, Head of the EU Delegation to the International Organisations in Vienna und Wolfgang Bogensberger, Deputy Head, European Commission Representation in Austria

Ort: Festsaal der Diplomatischen Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Anmeldung



- Wien: Heimat fern der Heimat - Informations- und Vernetzungsveranstaltung

Heimat fern der Heimat: erfolgreiche Beispiele der Integration von Geflüchteten, Asylsuchenden und MigrantInnen in die europäische Gesellschaft. Eine Strategische Partnerschaft im Europäischen Programm ERASMUS+ JUGEND.

Zeit: 10.00–16.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung erforderlich unter diesem Link oder per E-Mail unter office @ ngo.at

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt José Manuel Barroso, Romano Prodi, Jacques Santer und Pascal Lamy zum informellen Mittagessen und zur Vorstellung des Buchs „Die Europäische Kommission 1986-2000”

- Amman (Jordanien): Besuch von Nachbarschaftskommissar Hahn (bis Dienstag)

Themen u.a. EU-finanzierte Projekte und Unterzeichnung Finanzierungsabkommen EU – Jordanien

Dienstag, 25.6.2019

- Brüssel: Zusammenfassung der Sitzung der Kommissionsmitglieder

Zeit: ca. 12:00 Uhr

-Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt Tirols Landeshauptmann Günther Platter

-Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová

-Beirut (Libanon): Nachbarschaftskommissar Hahn trifft libanesischen Premierminister Saad Hariri

- Brüssel: Deadline für die Voranmeldung zum Auswahlverfahren für eine EU-Karriere für HochschulabsolventInnen (BerufseinsteigerInnen)

Bewerbungsfrist 12:00 Uhr (Brüsseler Ortszeit)

Bewerbung

-Wien: Europa: DIALOG Plus

mit Hasnain Kazim (Der Spiegel), Christian Rainer (Profil), Eva Schiller (ZDF), Petra Stuiber (Der Standard)

moderiert von Benedikt Weingartner

Beginn: 18.00 Uhr

Diese Veranstaltung wird auch per Livestream übertragen.

Online-Anmeldung erforderlich unter https://www.europadialog.eu/termine/

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien



Mittwoch, 26.06.2019

-Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Tunesiens Entwicklungsminister Zied Laâdhari; Unterzeichnung Finanzierungsabkommen EU – Tunesien

-Wien: Lassen EU-Mitgliedstaaten Opfer von Gewaltdelikten im Stich?

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und der WEISSE RING Verbrechensopferhilfe laden ein zu einer Informationsveranstaltung mit darauf folgender Podiumsdiskussion!

Zeit: 15:00 – 18:00 Uhr

Anmeldung per Mail an office @ weisser-ring.at

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Donnerstag, 27.06.2019

-Wien: SDG Conference: Implementation of the Agenda 2030 by and across Europe - Losing Momentum or Gaining Traction?

Zeit: 14.00–18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung

-Osaka (Japan): Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk treffen japanischen Premierminister Shinzō Abe

Freitag, 28.6.2019

- Osaka: G20-Gipfel

Kommissionspräsident Juncker trifft vietnamesischen Premierminister Nguyễn Xuân Phúc

Samstag, 29.6.2019

- Osaka: G20-Gipfel

Kommissionspräsident Juncker trifft argentinischen Präsidenten Mauricio Macri

Sonntag, 30.6.2019

- Brüssel: Europäischer Rat





