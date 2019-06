Sobotka: Peter Matic hat das kulturelle Leben in unserem Land wesentlich geprägt

Nationalratspräsident tief betroffen über Tod des Schauspielers

Wien (PK) - Tief betroffen über den Tod von Peter Matic zeigte sich heute Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Peter Matic war über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Träger der österreichischen Schauspielkunst. Nicht nur im Burgtheater sondern auch als Erzähler und in vielen berührenden Film- und Fernsehrollen hat er den Menschen Freude bereitet und das kulturelle Leben in unserem Land wesentlich geprägt", so Wolfgang Sobotka. (Schluss) red

