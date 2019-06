ORF III am Wochenende: Tag zwei und drei vom Donauinselfest 2019 mit Top-Konzerten von der Fest- und FM4-Bühne

U. a. mit Christina Stürmer, Wolfgang Ambros, Seiler & Speer und Revolverheld sowie „Best of Open Air“ u. a. mit Rainhard Fendrich, Wanda und Opus

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt das ganze Wochenende das Beste von Europas größtem Open-Air-Festival – dem 36. Donauinselfest – live-zeitversetzt von der Fest- und FM4-Bühne. Präsentiert werden am Samstag, dem 22. Juni 2019, die Top-Konzerte mit österreichischer Beteiligung wie Christina Stürmer, Wolfgang Ambros, Seiler & Speer und Leyya. Am Sonntag, dem 23. Juni, stehen die österreichischen Acts King & Potter, Scheibsta und die Buben aber auch internationale Stars wie Álvaro Soler, Revolverheld oder Tocotronic am Programm. Tagsüber zeigt ORF III an beiden Tagen „Best of Open Air“ mit Highlights des Donauinselfests aus den Vorjahren sowie weitere Open-Air-Konzerte.

Samstag, 22. Juni

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Austropop. ORF III bringt ab 7.55 Uhr in „Best of Open Air“ Highlights des Donauinselfests und darüber hinaus. Den Auftakt macht „Dancing Star“-Teilnehmerin Virginia Ernst (7.55 Uhr). Es folgen LEMO (8.35 Uhr), Russkaja (9.20 Uhr), Konstantin Wecker (10.45 Uhr), Ina Regen (11.45 Uhr) sowie „Norbert Schneider und Band“ (12.25 Uhr). Weiters stehen „Opus & Friends“ (13.25 Uhr), „Pizzera & Jaus“ (15.00 Uhr) und Wanda (16.00 Uhr) auf dem Programm. Ein Stück Musikgeschichte folgt um 17.40 Uhr mit dem Open-Air-Konzert des legendären Austropop-Trios „A 3“ vor dem Schloss Schönbrunn. S.T.S.-Ikone Gert Steinbäcker (18.45 Uhr) setzt mit seinem Konzert vom Donauinselfest 2018 das Programm fort, gefolgt von Rainhard Fendrich (20.15 Uhr).

Ab 21.25 Uhr überträgt ORF III wieder live-zeitversetzt vom Donauinselfest 2019, beginnend mit Christina Stürmer (21.25 Uhr). Mit Wolfgang Ambros folgt um 22.25 Uhr eine Legende des Austropop. Anschließend heizen „Seiler & Speer“ (23.30 Uhr) dem Publikum vor der Festbühne ein. Danach folgen zwei weitere Top-Acts von der FM4-Bühne:

Alice Martin und Maike Mohr bilden die Hamburger Dancehall-Gruppe „Chefboss“ (0.45 Uhr) und das österreichische Elektropop-Duo „Leyya“ ist um 1.50 Uhr zu sehen.

Sonntag, 23. Juni

Am Sonntag startet das ORF-III-Programm mit der von Dietmar Petschl und Siegfried Steinlechner gestalteten ORF-Dokumentation „Wiener Nächte – Musik und Melancholie“ (8.35 Uhr) über das Wiederaufleben des Austropop der vergangenen Jahre. Danach stehen ab 9.25 Uhr Dakapos der Live-Strecke vom Vortag und Konzerthighlights in „Best of Open Air“ auf dem Spielplan.

Ab 19.30 Uhr gibt es wieder neue Acts vom Donauinselfest, beginnend mit der jungen österreichischen Band „King & Potter“ (19.30 Uhr) auf der Festbühne, bevor im Hauptabend die Salzburger Hip-Hop-Formation „Scheibsta und die Buben“ (20.15 Uhr) auf der FM4-Bühne aufspielt. Anschließend gibt es den Auftritt der deutschen Popmusikerin Alice Merton (21.05 Uhr) von der Festbühne. Mit dem spanisch-deutschen Popsänger Álvaro Soler (21.50 Uhr) folgt ein weiterer Chart-Stürmer. Deutschen Kuschelrock bringen „Revolverheld“ (22.45 Uhr). Rockig wird es danach mit der deutschen Kultband „Tocotronic“ (23.50 Uhr) von der FM4-Bühne und zum Tanzen motiviert zum Abschluss DJ-Superstar Felix Jaehn (1.05 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at