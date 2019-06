Konzert „Guten Abend…“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Das Chor-Ensemble „Chess“ sowie die Chor-Formation „Harmony Sheep“ unterhalten die Besucherinnen und Besucher der stimmungsvollen Benefiz-Veranstaltung am Samstag, 22. Juni, im Festsaal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Um 19.30 Uhr fängt das Konzert an (Einlass: 18.30 Uhr). Das Programm hat den Titel „Guten Abend, gut‘ Nacht“ und dementsprechend stehen Kompositionen im Zeichen später Stunden im Mittelpunkt. Sowohl „Klassiker“ wie das Wiegenlied von Brahms als auch beschwingte Stücke, zum Beispiel „Lady Sunshine und Mister Moon“, sind bei diesem Konzert zu vernehmen. Der Eintritt kostet 20 Euro (eine „Fix-Spende“). Info zur „Reise durch die Welt des ‚Sandmanns‘“ via E-Mail: wien-west@lions.at.

Die Einnahmen des erbaulichen Gesangsabends sind für den „Lions Club Wien West“ bestimmt. Damit können die „Löwen“ in Notfällen unbürokratisch Hilfe leisten. Ein Buffet und eine „Geselligkeit mit den Künstlern in der Pause und nach dem Konzert“ stellt das „Lions“-Team der Zuhörerschaft genauso in Aussicht. Fragen über alle Kultur-Termine im Hietzinger Bezirksmuseum beantwortet der ehrenamtlich agierende Museumsleiter Ewald Königstein unter der Telefonnummer 877 76 88. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Lions Club Wien West (Distrikt 114 Ost): https://wien-west.lions.at

Chor-Ensemble „Harmony Sheep“: www.harmonysheep.at/

Chor-Ensemble „Chess“: https://sites.google.com/site/chesschoralterlaa/

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

