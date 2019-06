Landstraße: Ingeborg Steyer erinnert an Fredi Codrelli

25.6. im Bezirksmuseum 3: Hommage an einen großen Clown

Wien (OTS/RK) - Ingeborg „Ibo“ Steyer ist ehrenamtliche Kustodin, Archivarin sowie Organisatorin der Reihe „Literarischer Jour-fixe“ am Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11). Neben der Museumsarbeit agiert Steyer seit 1983 als Leiterin im „Kulturverein Roncalli (Verein zur Förderung von Kunst und Grenzwissenschaften)“. In der Saison 1977 war die Vielseitige für die Conference im „Circus Roncalli“ zuständig, wo sie den großen österreichischen Clown „Fredi Codrelli“ kennenlernte. Am Dienstag, 25. Juni, erinnert „Ibo“ Steyer im Rahmen einer Lesung an den oft schweren Lebensweg und an die erfolgreiche Clown-Karriere von „Fredi Codrelli“ (1919 – 2004). „Codrelli“ weihte einst Bernhard Paul in die Finessen der Clownerie ein.

Gratis ab 19.00 Uhr: Es ist nicht leicht ein Clown zu sein

Bei Auftritten in Europa und in Amerika (Zirkusse, Varietees, TV, u.a.) war dem Künstler die Gunst des Publikums beschieden. Um 19.00 Uhr geht die Lesung los. Der Eintritt ist gratis. An dem Abend rezitiert Steyer aus privaten Aufzeichnungen, die in zahlreichen Gesprächen mit „Codrelli“ entstanden und als Basis für ein Buch-Projekt dienen sollen. Von „Fredis“ Anfängen als Jongleur bis zu „Standing Ovations“ nach den Clown-Auftritten in den USA erstrecken sich Steyers umfangreiche Notizen. Heuer jährt sich der Geburtstag des Clowns zum 100. Male und das ist der Grund für die kommende Veranstaltung. Warum die spannenden Rezitationen den Titel „Es ist nicht leicht ein Clown zu sein“ haben, wird vorab nicht verraten. Beantwortung von Fragen via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

