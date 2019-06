Grüne Hernals/Prauhart: Bekenntnis zum Klimaschutz in Hernals

Hernalser Bezirksvertretung spricht sich mehrheitlich für ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen im Bezirk aus

Wien (OTS) - Hernals bekennt sich zum Klimaschutz – die Grünen haben in der Bezirksvertretung ein Klimaschutzpaket aus 33 Anträgen eingebracht: für mehr Bäume und Fassadenbegrünungen, Trinkwasserbrunnen in der Hernalser Hauptstraße und für mehr Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit von FußgängerInnen, vor allem auch SchülerInnen. Auch die Radinfrastruktur muss verbessert werden. Nach der Überprüfung und Begutachtung der Grünen Anträge in den Ausschüssen und Kommissionen erwarten die Hernalser Grünen die rasche Umsetzung der klimawirksamen Maßnahmen durch den Bezirk.

Mit einem zusätzlich Budget von 8 Millionen unterstützt die rotgrüne Stadtregierung die Ambitionen der Wiener Bezirke in Bezug auf die Klimaanpassung, die nötig ist, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhalten und die Auswirkungen der Hitze erträglich zu machen.

Karin Prauhart, Klubvorsitzende der Hernalser Grünen: „Ich freue mich, dass wir uns mit der SPÖ Hernals, die die Bezirksvorsteherin stellt, einig sind: wir müssen jetzt handeln. Weil sich das Klima verändert, muss sich auch Hernals verändern.“

Hernals bekennt sich zur Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie nicht klimaschädlicher Mobilitätsformen wie dem Radfahren und dem Einsatz erneuerbarer Energie in künftigen Bauprojekten. Insbesondere will Hernals die Erreichung der Ziele der neuen Smart City -Rahmenstrategie bis 2050 beschleunigen und konkrete Maßnahmen treffen, um etwa die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs möglichst rasch zu erreichen.

„Wir haben konkrete Lösungen für den Bezirk. Wir hoffen, dass auch die politischen Mitbewerber die Zeichen der Zeit erkennen und dementsprechend handeln, wir haben unseren Kindern und Jugendlichen versprochen alles zu tun, um eine Klimakatastrophe abzuwenden, wir sind der nächsten Generation im Wort. Es gibt einen konkreten Maßnahmenkatalog, es gibt budgetierte Mittel zur Umsetzung: jetzt liegt es an uns PolitikerInnen, zu handeln, wir Grüne werden jedenfalls unser Wort halten und alles tun, um die Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen“, so Prauhart abschließend.





