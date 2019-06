48er sorgt für sauberes Donauinselfest

1 Mio. Mehrwegbecher fürs umweltfreundliche Feiern

Wien (OTS) - Heute startet das 36. Donauinselfest und wie jedes Jahr sorgt die M48 für eine saubere Insel. Die Putzprofis in orange starten jeweils bereits um 4 Uhr. Im Einsatz sind rund 100 MitarbeiterInnen mit mehr als 30 Fahrzeugen und Geräten.

Am gesamten Veranstaltungsgelände werden rund 900 Müll- und Altstoffgefäße verschiedener Größen aufgestellt. Restmüll, PET-Flaschen, Metalle und Altspeiseöl werden wie in den Vorjahren direkt von den GastronomInnen getrennt gesammelt: Dazu erhalten die StandbetreiberInnen Sammelsäcke für Restmüll (240 l) sowie für Plastikflaschen und Metallverpackungen (60 l). Weiters werden den GastronomInnen auch Küchentonnen für Speisereste zur Verfügung gestellt. Für die BesucherInnen stehen verschiedene Altstoffsammelstellen bereit. Das Mistkübelangebot wird durch 200 zusätzlich aufgestellte Springkörbe verdichtet.

1 Mio. Mehrwegbecher

Durch die flächendeckenden Umstellung auf waschbare Mehrwegbecher und der damit verbundenen Pfandregelung konnte der Abfall am Gelände und in den Papierkörben massiv reduziert werden. Heuer stehen wieder 1.000.000 Mehrwegbecher bereit. 5 Ausgabestellen für die GastronomInnen und 13 Becherrückgabehütten für die BesucherInnen sind vorgesehen. Die Reinigung der Becher erfolgt vor Ort, wodurch LKW-Fahrten vermieden werden. Durch das Mehrwegbechersystem werden im Vergleich zu den Einwegbechern rund 12 Tonnen Müll und etwa 100.000 kg CO2 eingespart.

Da capo für WC-Anhänger mit Vakuumspülung

Bei der Hauptbühne und bei der FM4 Bühne kommen die mit witzigen Aufschriften versehenen Toiletten der MA 48 zum Einsatz: zwei WC-Container und sieben WC-Anhänger inkl. einem barrierefreien Zusatzmodul. Diese WC-Anlagen sind besonders sparsam im Wasserverbrauch und daher auch beim Abwasser. Die Urinale funktionieren ohne Wasser. Nach den erfolgreichen Einsätzen in den Vorjahren sind auch heuer wieder WC-Anhänger im Einsatz, bei denen die Spülung in der Kabine äußerst sparsam im Wasserverbrauch ist: möglich wird das durch ein Vakuum-Spülsystem - ähnlich wie in Zügen und Flugzeugen. Der Frischwasserverbrauch kann dadurch um 75 % reduziert werden. Dadurch verringert sich auch die Anzahl der Befüllungen der Wassertanks und Absaugungen der Fäkalientanks.

Etwas gefunden oder verloren? Vier Fundboxen stehen bereit

Für den Fall, dass etwas verloren geht, stellt die 48er vier Fundboxen für die Dauer des Donauinselfestes zusätzlich zur Verfügung. Die Standorte sind - in unmittelbarer Nähe zu den Polizeistationen – bei der Floridsdorferbrücke, Brigittenauer Brücke, Reichsbrücke und Action & Fun Insel. Detaillierte Infos liegen vor Ort bei der Polizei auf. Spätestens ab Dienstag (25.6.) sind sämtliche während der Veranstaltung abgegebenen Fundgegenstände im Zentralen Fundservice (5., Siebenbrunnenfeldgasse 3) bereit zur Ausfolgung an die rechtmäßigen BesitzerInnen. Für etwaige Anfragen stehen die KollegInnen der Fundservice-Hotline zur Verfügung (Tel. Nr. +43 1 4000-8091).

Zahlen, Daten, Fakten

Reinigung des Veranstaltungsgeländes (ab 4 Uhr in der Früh)

fachgerechte Sammlung von Restmüll und Altstoffen mit rund 900 Behältern und 200 Springkörben zur umweltgerechten Entsorgung von rund 850 m³ Abfall

Bereitstellung von zwei WC-Containern, sieben WC-Anhängern und einem barrierefreien Zusatzmodul

Reduktion des Frischwasserverbrauchs der WC’s um 75 % durch Vakuum-Spülsystem

1 Million Mehrwegbecher für ein sauberes Fest

Bereitstellung eines Geschirrmobils zur Reinigung von Mehrweggeschirr

Aufstellung von 4 Fundboxen für verlorene /gefundene Gegenstände (bei den Brücken in der Nähe der Polizei).

Eine Fahrradmulde im Bereich der U6 – Handelskai wird bereitgestellt, um den BesucherInnen vor dem Veranstaltungsgelände die Möglichkeit zur sicheren Verwahrung ihrer Fahrräder zu geben.

