Wien-Landstraße: Spatenstich für Bildungscampus Aron Menczer:

Wien (OTS) - Im dritten Bezirk auf den Aspanggründen soll bis September 2021 ein neuer Bildungscampus für rund 1.100 Kinder entstehen. Benannt wird der neue Campus nach dem charismatischen jüdischen Pädagogen Aron Menczer. Diese Woche konnte der Spatenstich für diesen neuen Bildungscampus vorgenommen werden, realisiert wird der Entwurf von Architekt Martin Kohlbauer.

„Mit diesem neuen Bildungscampus hier in der Landstraße entstehen – architektonisch genial umgesetzt – Lernräume der Zukunft: Mit gemeinsamen Bildungsbereichen vom Kindergarten bis zur Schule, die Gemeinsamkeit schaffen und auch andere Institutionen wie die Musikschule mit hinein holen. Bei allen unseren Überlegung und Plänen steht dabei das Kind im Mittelpunkt.“, zeigt sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky begeistert. „Und weil der Bildungscampus in ganz Wien zum Erfolgsmodell geworden ist, haben wir vor kurzem auch die Weiterführung des Bildungscampus-Programms beschlossen und werden die 14 laufenden Projekte um neun zusätzliche Campus-Bauten erweitern!“

Besonders erfreut über den neuen Campus ist man auch in der Bezirksvorstehung: „Als Bezirksvorsteher der Landstraße freut es mich besonders, dass im 3. Bezirk ein neuerliches ‚Highlight‘ im Entstehen ist“, betont Bezirksvorsteher Erich Hohenberger. „Der neue Bildungscampus Aron Menczer stellt einen weiteren ‚Meilenstein‘ in der Landstraße dar - denn Kinder sind unser aller Zukunft!“

Terrassen und Öffnung zum Stadtraum

Das Projekt zeichnet sich durch einen vielschichtigen Baukörper mit einem kompakten Haupthaus aus: Rundum laufende Terrassen stellen nicht nur pädagogisch einen Mehrwert dar, sondern sind auch ein Zeichen der Öffnung des Campus zum gesamten Stadtviertel. Insgesamt soll das Areal an den umgebenden öffentlichen Raum, insbesondere den angrenzenden Leon-Zelman-Park angebunden werden.

Der „Campus plus“ wird im Inneren durch eine innovative Anordnung der Räume gegliedert: So sind mehrere Klassen und Kindergartengruppen jeweils zu „Bildungsbereichen“ mit Multifunktionsflächen zusammengefasst. Direkt zugeordnet sind diesen Bereichen auch Terrassen.

Der Bauplatz des Bildungscampus liegt im Westen des circa 20 Hektar großen Stadtentwicklungsgebietes Aspanggründe - Eurogate. Im Süden wird der Bauplatz durch die Verlängerung der Otto-Preminger-Straße begrenzt. Hier soll auch der Haupteingang in die neue Bildungseinrichtung situiert werden.

Umfassendes Bildungsangebot

Das Bildungsangebot am neuen Campus umfasst einen 14-gruppigen Kindergarten (inkl. einer heilpädagogischen Gruppe) und eine 17-klassige Ganztagsvolksschule. FürKinder mit besonderen Bedürfnissen sind sieben zusätzliche Klassen Sonderpädagogik, und vier basale Klassen vorgesehen. Zusätzlich werden in der Bildungseinrichtung Therapieräume, ein Normturnsaal, zwei Gymnastiksäle sowie ein Hauptstandort einer Musikschule untergebracht sein.

Benannt wird der neue Campus nach dem charismatischen jüdischen Pädagogen Aron Menczer. Er hat zwischen 1939 und 1942 vielen jüdischen Kindern in Wien das Leben gerettet und wurde selbst 1943 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. Das Areal des ehemaligen Aspangbahnhofs war im NS-Regime bis 1942 Ausgangspunkt für die Deportation zahlreicher jüdischer Bürgerinnen und Bürger Wiens.

14 Campus-Standorte bis 2023 fertig

Wien hat insgesamt sechs fertig gestellte Bildungscampus-Standorte (Monte Laa in Favoriten, Gertrude Fröhlich-Sandner in der Leopoldstadt, Donaufeld in Floridsdorf, Sonnwendviertel in Favoriten sowie den Campus Seestadt Aspern und Campus Friedrich Fexer in der Donaustadt), acht weitere sind derzeit in Bau bzw. Planung (Aspern Nord , Berresgasse, Nordbahnhof, Aron Menczer in der Landstraße, Atzgersdorf, Landgutgasse und Deutschordenstraße).

Demnächst startet ein weiteres Bauprogramm für insgesamt neun weitere Bildungscampus-Standorte in ganz Wien, das bis 2034 laufen soll.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at