#dif19: Highlights am Freitag

Das 36. Donauinselfest startet morgen!

Wien (OTS/SPW) - Das 36. Donauinselfest unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien“startet am Freitag, den 21. Juni 2019, mit jeder Menge Highlights: Mando Diao, Jazz Gitti und Hugel sind nur einige der Top-Acts am ersten Festival-Tag. Mit 17 Themeninseln und 13 Bühnen bietet das Donauinselfest insgesamt 600 Stunden Musik und Unterhaltung für jeden Geschmack und jede Altersgruppe.

Wien, 20. Juni 2019 – Endlich ist es so weit, das Donauinselfest 2019 startet morgen: Bereits am ersten der drei Tage gibt es ein Highlight nach dem anderen – sowohl auf den Bühnen als auch beim umfangreichen Rahmenprogram mit Action-, Sport-, Info- und vielen weiteren Mitmachangeboten.

Premiere Ebner-Eschenbach Area

Neu dabei ist dieses Jahr die Ebner-Eschenbach Area für Frauen-Empowerment: „Am Freitag findet die Premiere der Ebner-Eschenbach Area statt. Wir bieten damit nicht nur mehr Frauen im Musikbusiness eine Bühne, sondern auch ein tolles Rahmenprogramm für Besucherinnen – und natürlich auch Besucher. Mädels, Burschen, Damen und Herren: Schaut’s vorbei und genießt die Frauen-Power!“, freut sich Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Das Bühnenprogramm eröffnen Hanna Kristall (17:30 Uhr) und Heaven Sent Cat (19 Uhr). Den krönenden Freitags-Abschluss macht Jazz Gitti um 20:30 Uhr. Das Rahmenprogramm startet schon am Freitag ab 14 Uhr mit einem App-Workshop der Wiener Wirtschaftsagentur, einem Handball Corner des Handball Vereins Wien und mit 3D Druck mit dem Technischen Museum Wien. Am Samstag und Sonntag kommen dann noch Graffiti-Workshops von “Hands Off The Wall“ und „Mathe-Magie“ von der Technischen Universität Wien dazu.





Die wichtigsten SPÖ-Medientermine am Freitag

Die fast vollständige Wiener Stadtregierung ist am Freitag wie folgt auf der Insel:

15:15 Uhr: Treffpunkt Fototermin bei der younion-fsg Bühne bei der Reichsbrücke mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak, Umweltstadträtin Ulli Sima, Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Sport- und Sozialstadtrat Peter Hacker und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.





15:30-17:30 Uhr: Anschließende Tour des Bürgermeisters und der Stadträte zu unterschiedlichen Highlights auf der Insel.

Die Musik-Highlights am Freitag:

Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne:

- Joris, 19:55 – 20:40 Uhr

- Folkshilfe, 21:20 – 22:05 Uhr

- Mando Diao, 22:40 – 23:45 Uhr

Radio FM4/Planet.tt Insel & Bühne:

- Jugo Ürdens, 20:25 – 21:10 Uhr

- Lady Leshurr, 21:30 – 22:20 Uhr

- Camo & Krooked, 22:45 – 23:59

- Rock The Island Contest-Gewinner: Snuff Syndicate, 17:30-17:50 Uhr

spark7/kronehit Electronic Music Bühne:

- Fat Astronauts, 18:45 – 19:30 Uhr

- Hugel, 20:30 – 22:00 Uhr

- Levex, 22:00 – 23:00 Uhr

- Rock The Island Contest-Gewinner: Daniel Rosty, 17:00-18:00 Uhr

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne:

- Insieme, 20:00 – 21:15 Uhr

- Simone & Charly Brunner, 21:30 – 22:30 Uhr

- Semino Rossi, 22:45 – 23:50 Uhr

Ö1 Kulturzelt:

- Alfred Dorfer, 20:30 – 21:30 Uhr

- Knödel, 21:30 – 22:30 Uhr

- The Tiger Lillies, 22:30 – 23:30 Uhr

Ebner-Eschenbach Area & Bühne:

- Hanna Kristall, 17:30 – 18:30 Uhr

- Jazz Gitti, 20:30 – 21:45 Uhr

OBI & 88.6 Alles machbar Bühne:

- CIL CITY, 16:45 – 17:30 Uhr

- Stiletto Rock Circus, 20:30 – 22:00 Uhr

JG Bühne:

- Tschebberwooky, 20:15 – 21:30 Uhr

- PROHASKA, 21:30 – 22:45 Uhr

younion-fsg Bühne:

- Cornerstone, 19:00 – 20:15 Uhr

- Chrayne, 20:30 – 21:45 Uhr

GÖD/BAWAG PSK Bühne:

- Lucky Dice, 17:30 – 19:30 Uhr

- The Untouchables, 20:00 – 21:30 Uhr

SJ Bühne:

- Grant, 18:40 – 19:40 Uhr

- Declan Welsh & The Decadent West, 20:00 – 21:10 Uhr

- Viech, 21:30 – 22:50 Uhr

Die Highlights aus dem Rahmenprogramm am Freitag:

Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel:

- Fisherman’s Friend Bagjump, 14:00 – 20:00 Uhr

Ebner-Eschenbach Area & Bühne:

- Workshop „MOnA – My Own App“, Wirtschaftsagentur Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- Handball Corner, Handball Verein Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

- 3D Druck, Technisches Museum Wien, 14:00 – 16:00 Uhr

DMAX Austria Action & Fun Insel:

- FANTA Bubble Cup, 13:00 – 19:00 Uhr

- ESKIMO/KRONE BAGJUMP, 14:00 – 20:00 Uhr

Eskimo/okidoki Kinderfreunde Insel:

- Kinderfreunde Insel, 15:00 – 19:00 Uhr

EUTOPIA DJ/VJ Bühne:

- Live-Visuals Optical Engineers, 17:00 – 23:55 Uhr

Bank Austria Insel:

- Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt, 16:00 – 21:00 Uhr

Ottakringer Bierkistl-Singen:

- SHANE Ó FEARGHAIL & The HOST, 17:00 – 19:00 Uhr

Karaoke Insel:

- Kärcher Action-Bagjump, 14:00 – 21:00 Uhr

- W24 SLAM Karaoke, 16:00 – 20:00 Uhr

Das gesamte Programm und weitere Informationen sind online unter www.donauinselfest.at einzusehen.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif19 #zusammensindwirwien

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt an allen drei Tagen die besten Acts von der Fest- und FM4-Bühne live-zeitversetzt in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter www.presse.ORF.at





