Hainan Airlines erhält SKYTRAX-Designation als 5-Sterne-Airline für das neunte Jahr in Folge

Paris (ots/PRNewswire) - Am 18. Juni gab die internationale Flugsicherungsorganisation SKYTRAX in Paris die Gewinner der SKYTRAX World Airline Awards 2019 bekannt. Hainan Airlines wurde zum neunten Mal in Folge als SKYTRAX 5-Sterne-Airline ausgezeichnet und belegte Platz 7 unter den Top 10 der SKYTRAX-Carrier. Die Fluglinie erzielte auch die Spitzenposition in den Kategorien Best Business Class Comfort Amenities, Best Airlines in China und Best Airline Staff in China.

Edward Plaisted, Präsident von SKYTRAX, überreichte den SKYTRAX-Preis 5-Sterne Airline bei der Preisverleihung an Chen Feng, den Vorsitzenden der HNA Group. Herr Plaisted kommentierte: "Es ist das neunte Mal, dass Hainan Airlines 2019 als SKYTRAX 5-Sterne-Airline ausgezeichnet wurde. In den letzten 9 Jahren hat der Carrier weiterhin Innovationen und Durchbrüche in der Qualität geliefert. Durch die Kombination traditioneller chinesischer Einflüsse mit international zukunftsweisenden Designs positioniert sich Hainan Airlines weiterhin als eine der führenden globalen Fluggesellschaften mit deutlich östlicher Inspiration."

Bei der Annahme der Auszeichnung erklärte Herr Chen: "Es ist uns eine Ehre, die anhaltende Anerkennung chinesischer und internationaler Passagiere als Empfänger des SKYTRAX-Preises World Airline Awards 2019 zu erhalten. Ohne das langfristige Vertrauen und die Unterstützung unserer Passagiere wäre dies nicht möglich. Wir widmen diese Auszeichnung auch unseren Mitarbeitern in aller Welt, die durch ihre beispiellose Kreativität dazu beigetragen haben, Hainan Airlines in ein herausragendes globales Luftfahrtunternehmen zu verwandeln."

Im vergangenen Jahr hatte Hainan Airlines seine Produkte verbessert und seinen Service optimiert, um ein unvergleichliches Flugerlebnis zu schaffen. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designbüro PriestmanGoode entwickelte das Unternehmen das neue visuelle Design "Dream Feather". Das dreijährige Projekt der britischen Firma revolutioniert die Flugerfahrung der Passagiere vom Check-in bis zur Landung. Der 787-9 Dreamliner von Hainan Airlines mit "Dream Feather"-Innenausstattung wurde mit der Einführung der neuen Premium Economy-Klasse in Betrieb genommen, die internationalen Reisenden eine neue Option bietet.

Als kundenorientiertes Unternehmen reagierte Hainan Airlines auf seine Passagiere und verbesserte seine Spezialprogramme Care More, die darauf ausgerichtet sind, die speziellen Bedürfnisse von Kindern, Schwangeren und Senioren an Bord besonders zu berücksichtigen.

Auch das kulinarische Angebot von Hainan Airlines Hai Chef wurde erweitert. Es intensivierte die Zusammenarbeit mit F&E-Leitern in führenden internationalen Restaurants, berühmten Köchen aus Michelin-bewerteten Restaurants und Fünf-Sterne-Hotels, um den Passagieren authentische chinesische und westliche Küche in 30.000 Fuß Höhe zu bieten.

Hainan Airlines bedient mehr als 2.000 nationale und internationale Strecken nach Asien, Europa, Nordamerika und Ozeanien und fliegt 63 Städte außerhalb des chinesischen Heimatmarktes an. Seit ihrem Erstflug im Jahr 1993 hatte Hainan Airlines in ihren 26 Betriebsjahren keinen schweren Unfall und konnte über 7 Millionen Stunden sichere Flüge absolvieren. Für die Zukunft plant Hainan Airlines, seine globale Denkweise weiter auszubauen, um seine gesamte Palette an Produkten und Dienstleistungen zu verbessern und Reisenden aus aller Welt ein unvergleichliches Flugerlebnis zu bieten.

