Kronehit Electric Nation - 3 WEEKS TO GO!

Nur noch DREI Wochen bis zur Mega Open-Air Party des Jahres! Sei dabei und feiere mit ARMIN van BUUREN, die CHAINSMOKERS, das österreichische DJ-Duo DARIUS & FINLAY und vielen mehr

Graz (OTS) - Das KRONEHIT ELECTRIC NATION bringt mit Legends in the City wahre Legenden aus der Musikszene zur größten Open-Air Party des Jahres am 13. Juli 2019 nach Graz und die Besucher können sich bereits jetzt auf ein Musikevent der Superlative freuen wenn Armin van Buuren, der 2017 vor rd. 80.000 begeisterten Fans in Amsterdam einen seiner größten Erfolge feiern konnte, die Turntables zum Glühen bringen wird oder Steve Aoki, legendär für seine Tortenschlachten und Champagner-Duschen, dem Publikum mit seinen fetten Beats so richtig einheizt.

Wie schon beim letztjährigen Electric Nation in der Wiener Krieau, wird es auch in Graz eine Mega-Stage geben, die an Design und Technik kaum mehr zu überbieten ist. Es wird einfach phänomenal und der ausgeklügelte Einsatz modernster Bühnentechnik wird das Highlight beim KRONEHIT ELECTRIC NATION 2019 in Graz sein: Mit einer Breite von 50 Metern, einer Höhe von 25 Metern und einem Gewicht von ca. 300 Tonnen ist diese Bühne ein tatsächlich kolossales Meisterstück des Stage-Designs aus der Eventschmiede der Leutgeb Entertainment Group. Das zentrale Element der Mainstage ist ein futuristisch anmutendes Design des Grazer Uhrturms, ausgestattet mit State of the Art LED-, Licht- und Lasertechnik und raffiniert integrierten LED-Walls im Ausmaß von mehreren Hundert Quadratmetern die zusammen mit einer geilen Pyrotechnik dieses Mega-Event am Freigelände der Grazer Messe auch zu einem unvergesslichen visuellen Erlebnis machen werden.

AFTERSHOW-PARTY – HARDSTYLE STAGE

Das KRONEHIT ELECTRIC NATION Graz steht als Synonym für Party, Summer-Feeling und geile Musik. Um diesen Mix zu perfektionieren gibt es am Messegelände eine AFTERSHOW-PARTY mit den DJ-Stars BRENNAN HEART, HEADHUNTERZ & DARREN STYLES, MNS Hardstyle Classics, Existenze und Concept Art. Das Line Up kommt aus dem Hardstyle-Genre und sind Garanten dafür, dass es bei dieser Party so richtig abgeht. Einlass ist ab 21 Uhr.

KRONEHIT ELECTRIC NATION Graz AFTERSHOW-PARTY – ein MUSS für ALLE!

