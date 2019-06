Algo für innovative Markenkommunikation ausgezeichnet

Die Werbeagentur Algo überzeugte beim „German Brand Award 2019“ mit starker Markenarbeit

Eben im Pongau (OTS) - Die Werbeagentur Algo aus Eben im Pongau schafft es, einen der angesehensten Werbepreise in Deutschland zu ergattern: Den German Brand Award. Die Website des Hotels Saalbacher Hof überzeugte die Jury in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ und gewinnt den Award für die „Brand Communication – Web and Mobile”. Hansjörg Weitgasser nahm den Preis am 6. Juni in Berlin entgegen und freut sich: „Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden zufrieden zu stellen. Dennoch sind wir auch stolz darauf, wenn unsere Arbeit von unabhängigen Experten geschätzt wird. Mit dieser Auszeichnung beweisen wir unsere Kompetenz im Bereich Markenstrategie.“

Der Webauftritt des Hotels wurde in enger Zusammenarbeit mit den Kunden und unter Berücksichtigung ihrer konkreten Ideen entwickelt und besticht durch ein einzigartiges Design, durch eine ausgeklügelte Benutzerführung und durch die optimale Abstimmung der Inhalte auf die unterschiedlichen Zielgruppen des Betriebs. „Es ist ein ausgesprochen wertvolles Gütesiegel, sich gegenüber der internationalen Konkurrenz behaupten zu können und die hochkarätigen Experten zu überzeugen“, so Isabella Dschulnigg-Geissler und Christian Geissler, die beiden Geschäftsführer des Hotels Saalbacher Hof. „Es zeigt, dass wir mit unserer Strategie richtig liegen und sich das Risiko, einen ungewöhnlichen Weg einzuschlagen, gelohnt hat“, erklären sie weiter.

Der German Brand Award prämiert Projekte für erfolgreiche Markenführung. Die Jury setzt sich aus unabhängigen, interdisziplinären Experten zusammen. Die Bewertung erfolgt nach Kriterien wie Eigenständigkeit der Marke und Zielgruppenrelevanz sowie Aspekte der Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunftsfähigkeit.

Die Werbeagentur Algo setzt seit über 25 Jahren unter der Leitung der beiden Geschäftsführer Alex Gollegger und Hansjörg Weitgasser erfolgreiche Projekte für ihre Kunden um. Der Schwerpunkt der Agentur liegt auf der Entwicklung von Websites und Onlinemarketing mit Performance, umrahmt von einer nachhaltigen Markenstrategie und -entwicklung.

Rückfragen & Kontakt:

Hansjörg Weitgasser

Werbeagentur Algo

presse @ algo.at

https://werbeagentur.algo.at/