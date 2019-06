Mahrer/Holawatsch ad Alkoholverbot: Evaluierung der Ergebnisse Praterstern längst überfällig

Positive Erfahrungen am Praterstern untermauern VP-Forderung nach Verbot für Floridsdorfer Bahnhof – Keine weitere Verschleppung des Problems zulassen

Wien (OTS) - „Die bisherigen Erfahrungen des Alkoholverbots am Praterstern zeigen klar, dass dieses zu einer Verbesserung und Entspannung der Situation geführt hat. Das untermauert die Forderung der Volkspartei nach einem Alkoholverbot auch am Floridsdorfer Bahnhof“, so VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Als Basis für die Entscheidung über ein Alkoholverbot auch am Bahnhof Floridsdorf sollte laut Stadt die Evaluierung der Situation am Praterstern abgewartet werden. Doch diese Ergebnisse sind lägst überfällig. „Nach über einem Jahr Alkoholverbotszone sollte dieser Bericht wie angekündigt nun sehr rasch veröffentlicht werden“, so Mahrer weiter.

„Der Bericht zum Praterstern dürfte sich in die Länge ziehen. So lange können und wollen wir in Floridsdorf auf konkrete Maßnahmen nicht warten. Es geht um das Sicherheitsgefühl in unserem Bezirk. Die Problematik darf nicht weiter verschleppt werden“, so VP-Obmann in Floridsdorf, Erol Holawatsch. Auf Initiative der Volkspartei gibt es einen mehrheitlich beschlossenen Antrag in der Bezirksvertretung, der sich für ein Alkoholverbot ausspricht. Auch die genaue Örtlichkeit wurde bereits diskutiert und festgelegt. „Gemeinsam haben wir ein Gebiet rund um den Bahnhof Floridsdorf und entlang der Schulpromenade Franklinstraße festgelegt. Der Bezirk ist also bereit, das einzige was noch fehlt, ist die Umsetzung“, so Holawatsch abschließend.

