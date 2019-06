Kunst aus der Spraydose: Graffiti-Projekt verschönert den Karl-Waldbrunner-Hof

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal gratuliert den Künstlern und BewohnerInnen zum gelungenen Gemeinschaftsprojekt

Wien (OTS) - Die Graffiti-Künstler „stone one & el jerrino“ und die BewohnerInnen des Karl-Waldbrunner-Hofs gestalteten in diesem Frühjahr gemeinsam einen Durchgang im Gemeindebau Karl-Waldbrunner-Hof in der Landstraßer Lechnerstraße. wohnpartner organisierte die Zusammenarbeit bei diesem gemeinsamen Projekt, bei dem die MieterInnen von Anfang an in den künstlerischen Prozess miteinbezogen waren. Von der Ideenfindung über die Erarbeitung der Skizzen bis hin zum Sprayen unter Anleitung durften sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nun wurde der besprayte Durchgang bei der Stiege 4 im Rahmen des Sommerfests im Karl-Waldbrunner-Hof feierlich eröffnet.

„Graffiti sind eine Kunstform, die viele Anhänger hat und die aus den Großstädten dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist. Sie hat sich zum Glück weitgehend von ihrem Schmuddel-Image befreit und heute steht – wenn auf legaler Basis angewandt – ihr künstlerischer Wert im Mittelpunkt. Mich begeistert, dass sich die zwei Künstler gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern dem kreativen Prozess gestellt haben und so eine spannende Arbeit entstanden ist. Letztlich ist das Projekt vor allem ein gelungenes Beispiel dafür, wie der unmittelbare Wohnort gemeinsam attraktiver gestaltet werden kann. Einst unscheinbare Orte werden so gemeinsam zu freundlichen Räumen umgestaltet, die man gerne frequentiert. Dass das Kunstwerk für alle Interessierten frei zugänglich ist und Kunst so niederschwellig erlebbar wird, ist ein weiterer Pluspunkt. “, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

wohnpartner engagiert sich im Rahmen von Gemeinwesen- und Konfliktarbeit in Gemeindebauten in ganz Wien für eine gute und aktive Nachbarschaft. Mit zahlreichen Initiativen und Projekten sorgt wohnpartner dafür, dass das Leben im Wiener Gemeindebau von Menschlichkeit, Zusammenhalt und einem guten Miteinander geprägt ist. Auch das Graffiti-Projekt und das Sommerfest sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gemeinschaft unter den BewohnerInnen stärken.

wohnpartner-Leiter Josef Cser erklärt: „Schon 2016 gab es im Karl-Waldbrunner-Hof ein erstes gemeinschaftliches Graffiti-Kunstprojekt, auf das die Bewohnerinnen und Bewohner sehr stolz sind – auch weil sie es als ‚ihr‘ Kunstwerk ansehen. Bei der Verschönerung eines weiteren Durchgangs in der Wohnhausanlage konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner nun erneut einbringen. Durch gemeinsame Projekte wie dieses erhöht sich die Wohnzufriedenheit und das Gemeinschaftsgefühl im Gemeindebau.“

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den BewohnerInnen entwickeln die rund 150 wohnpartner-MitarbeiterInnen an 26 Standorten, vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die BewohnerInnen-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch.

