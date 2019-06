tele.ring Sommerhit: Neue Handy-Tarife mit mehr Gigabyte und das Samsung Galaxy A50 um 0 Euro

Wien (OTS) -

Neue Tarife mit mehr Gigabyte und Auslandsminuten

Samsung Galaxy A50 ab 21. Juni 2019 um 0 Euro in ausgewählten Tarifen

Vergünstigtes Aktivierungsentgelt bei Neuanmeldung

Ab sofort bietet tele.ring neue Handy-Tarife mit mehr Gigabyte und Auslandsminuten. Wie bisher können Tarife mit oder ohne Datenroaming sowie mit oder ohne Smartphone angemeldet werden. In Kombination mit den neuen "Schlaue KOMBI MAXI"-Tarifen ist das Samsung Galaxy A50 ab 21. Juni bis 19. August 2019 bei einer Neuanmeldung um 0 Euro erhältlich. In diesem Aktionszeitraum gilt für alle Neuanmeldungen ein vergünstigtes Aktivierungsentgelt von 19,90 Euro anstelle von 49,90 Euro. Wie immer sind bei tele.ring alle neuen Smartphones entsperrt.

Neue Schlaue KOMBI- und SIM-Tarife

Zu den neuen tele.ring Handy-Tarifen gehört zum Beispiel der "Schlaue KOMBI MAXI +"-EU-Tarif, der in Kombination mit einem Smartphone angemeldet wird. Um 26 Euro pro Monat erhalten Kunden 15 Gigabyte (davon 15 Gigabyte in der EU), unlimitierte Telefonie und SMS in Österreich und der EU sowie 120 Auslandsminuten aus Österreich in die EU und Schweiz.

Wird ein Tarif ohne Smartphone benötigt, bietet zum Beispiel der "Schlaue SIM MINI"-Österreich-Tarif einen günstigen Einstieg mit 6 Gigabyte, 1.000 Minuten und 1.000 SMS um 9 Euro monatlich. Datenroaming ist in diesem Tarif nicht enthalten. Die enthaltenen Minuten und SMS können auch in der EU verbraucht werden.

Weitere Information unter www.telering.at.

