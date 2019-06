AVISO: Gouverneur Nowotny überreicht Schumpeter Preis 2019 an George Soros

Wien (OTS) - Übermorgen Freitag, am 21. Juni 2019, 18.00 Uhr, findet in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB, Kassensaal) die feierliche Überreichung des Schumpeter Preises 2019 durch Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny, Präsident der Schumpeter Gesellschaft, an George Soros statt. Der internationale Schumpeter Preis wird für innovative Leistungen auf den Gebieten der Wirtschaft, der Politik und der Wirtschaftswissenschaften verliehen. George Soros erhält den Preis für sein Engagement für die Freiheit und Förderung der Wissenschaft.

Anschließend Podiumsdiskussion unter der Leitung von Ewald Nowotny zum Thema: „European Integration under Threat from Illiberal Democracies?“ mit Michael Ignatieff (Rektor der CEU), Edeltraud Hanappi-Egger (Rektorin WU), Karl Aiginger (Schumpeter Gesellschaft)

Datum: 21.06.2019, 18.00 Uhr

Ort: Oesterreichische Nationalbank, Kassensaal

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

