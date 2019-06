Wir feiern 10 Jahre Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch in Krems

Wien (OTS) - Am 25.06.2019 lädt in Krems an der Donau das Institut Dr. Rampitsch zur Jubiläumsfeier. Ab 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen mitzufeiern. Das Institut ist leicht zu finden, es befindet sich im 2. Stock, über der BAWAG in der Ringstraße 12/2.

Institutsleiterin Sandra Maier hat sich einiges für ihre Gäste einfallen lassen. Nach der offiziellen Eröffnung mit Sektempfang gibt es einen Impulsvortrag von Gründer Dr. Josef Rampitsch und Leiter der Maturaschule Hans Lobitzer. Anschließend wird direkt in den Räumlichkeiten des Instituts der Autor Franzobel eine Lesung geben. Dazu werden reichlich kulinarische Köstlichkeiten serviert.

„Uns ist es besonders wichtig Bildung aktiv zu fördern“, stellt Sandra Maier klar und schreitet sofort zur Tat. Jeder Besucher der Jubiläumsfeier am 25.6.2019 erhält einen Bildungsscheck im Wert von € 150,-. Außerdem wird unter allen Besuchern ein wertvoller Freiplatz in der Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch verlost.

Die Klassen 2019/20 der AHS-Maturanten und der Berufsreifeprüfung starten im September 2019.

10-Jahre-Jubiläumsfeier Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch

Datum: 25.06.2019, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: Ringstraße 12/2, 3500 Krems, Österreich

Url: https://www.matura.at/standorte/krems/geburtstagsfest

Rückfragen & Kontakt:

Anna Karrer, MA



MERA Bildungsholding GmbH

Schottenfeldgasse 69, 1070 Wien

E-Mail anna.karrer @ bildungsholding.at

Tel. + 43 1 581 1752 - 52