ORF SPORT + mit U21-EM

Auch am 19. Juni: FIFA Women’s World Cup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 19. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Spiel Spanien – Belgien bei der UEFA Euro Men’s Under 21 Italien & San Marino 2019 um 18.15 Uhr und von der Entscheidung in der Gruppe D (Schottland – Argentinien oder Japan – England) beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 20.30 Uhr.

Zwölf Mannschaften kämpfen bei der U21-Europameisterschaft in drei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Das Turnier geht von 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino über die Bühne. Österreich spielt in Gruppe B gegen Serbien (17. Juni), Dänemark (20. Juni) und Deutschland (23. Juni). Kommentator ist Oliver Polzer, als Experte fungiert Herbert Prohaska.

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Kommentator ist Erwin Hujecek, als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

(Stand vom 18. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

