Vereinfachtes Patientenmanagement durch Sprachassistenten

Eine Medizin-Software mit einer neuen bahnbrechenden Funktion wurde vorgestellt.

Kremsmünster (OTS) - Der digitale Sprachassistent ermöglicht eine unmittelbare und korrekte Dokumentation für Mediziner. Der Marktstart von dem Kremsmünsterer Start-up in Deutschland ist nun erfolgt.

Hebamio®, die Software für Hebammen, ist das erste Produkt in dem der Sprachassistent integriert ist. Mit Hebamio® können freiberufliche Hebammen ihre Arbeit dokumentieren, verwalten und verrechnen.



Bislang wurden medizinische Programme immer auf lokalen Rechnern installiert – um die Datensicherheit mussten sich die Mediziner selbst kümmern. Bei Hebamio® werden nun erstmals sensible Gesundheitsdaten DSGVO-konform webbasiert gespeichert. Dafür wurde eine eigens erstellte Technologie mit Verschlüsselung entwickelt. Der Mediziner benötigt nur noch ein internetfähiges Endgerät und kann dadurch auch außerhalb der Praxis auf allen Daten zugreifen.



Damit der Verwaltungsaufwand für die Mediziner noch weiter sinkt, wurde der digitale Sprachassistent entwickelt. „Ärzte und Fachpersonal im Gesundheitswesen können sofort an Ort und Stelle, also vor dem Patienten, Befunde und Maßnahmen diktieren. Die Patientenakte wird sofort erstellt und kann bei Bedarf ausgedruckt werden.“, beschreibt Dipl.-Ing. Gerhard Söllradl die Vorteile der Software.



Der Sprachassistent wird von freiberuflichen Hebammen in Österreich bereits begeisternd verwendet. In Deutschland ist der Marktstart für Hebamio® vor Kurzem erfolgt. Nun ist geplant, den Sprachassistent auch für andere Fachgebiete (z.B. für den Zahnmediziner, mobile Pflegedienste) anzubieten.



Über die Gründer: Birgit Söllradl (39) ist Hebamme im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf und freiberufliche Hebamme. Gerhard Söllradl (37) ist Informatiker und seit 13 Jahren selbstständig. Die Söllradl Software GmbH ist vollständig im Besitz der Gründer und an der Software wird bereits seit fünf Jahren gearbeitet. Die Tochterfirma in München (Somedio Software GmbH) wurde heuer für den Marktstart in Deutschland gegründet.

weitere Infos, Videos und Bilder unter www.hebamio.com/presse.html ansehen

Rückfragen & Kontakt:

Söllradl Software GmbH

Dipl.-Ing. Gerhard Söllradl

Rathausplatz 6

4550 Kremsmünster

Tel: +437583 51166-50

E-Mail: info @ hebamio.com

https://www.hebamio.com