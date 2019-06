Bis zu 574.000 Fußballfans sahen Österreichs U21-Team beim Auftaktsieg im ORF

Österreich – Dänemark am 20. Juni um 18.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ein Spiel mit drei historischen Fakten: Österreichs gestriges 2:0 gegen Serbien bei der U21-EM in Italien war das erste Spiel eines ÖFB-U21-Teams bei einer EM, es war damit auch der erste Sieg bei einer U21-EM – und es war das meistgesehene Spiel einer U21-Mannschaft im ORF: Bis zu 574.000 Fußballfans ließen sich das Live-Spiel am 17. Juni 2019 in ORF 1 nicht entgehen, durchschnittlich sahen die zweite Halbzeit 426.000 bei 19 Prozent Marktanteil (je 21 Prozent MA in den jungen Zielgruppen).

Ein Wert, der vielleicht schon am Donnerstag, dem 20. Juni, übertroffen wird, wenn Österreich um 18.10 Uhr in ORF 1 auf Dänemark trifft. Bei einem weiteren Sieg könnte mit dem möglichen Halbfinaleinzug und der damit verbundenen Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio weiter Geschichte geschrieben werden. Kommentator ist Michael Bacher, für die Analyse sorgen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

