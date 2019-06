Urlaubsanträge – Selbstbestimmung ist Trumpf

Wien (OTS) - Sechs von zehn Arbeitnehmern (61%) in Österreich können den Zeitpunkt ihres Haupturlaubes selbst bestimmen und ein glattes Fünftel kann sogar den gesamten Jahresurlaub zeitlich frei wählen. Komplett fremdbestimmt sind diesbezüglich gerade einmal 5% der abhängig Beschäftigten in unserem Land. Dies sind die Kernaussagen einer internationalen Umfrage des führenden Anbieters globaler Payroll- und HR-Dienstleistungen, SD Worx zu den Themen Zufriedenheit, Motivation und Engagement am Arbeitsplatz.

Selbstbestimmte Urlaubszeiten sind in allen befragten Ländern hoch im Kurs. An erster Stelle steht Belgien, beeindruckende 84% der Arbeitnehmer können dort ihre Urlaubstage weitgehend oder komplett frei verplanen. Doch auch in Österreich ist dieser Wert mit 81,7% nicht viel schlechter. Schlusslicht sind in dieser Frage die Franzosen mit immer noch guten 72%. Die Arbeitnehmer in den befragten EU-Staaten genießen also viel Freiheit bei der Wahl der Urlaubszeiten - ein durchaus erfreuliches Ergebnis.

Die Umfrage ergab auch, dass die Beschäftigten in Österreich ihren wichtigsten Urlaub am ehesten mit ihren Vorgesetzten und Kollegen absprechen, ein gutes Drittel (35,5%) tut dies - im europäischen Vergleich ist das der Spitzenwert. Weitere 27% besprechen sich diesbezüglich nur mit ihren Kollegen. 28% klären diese Frage ausschließlich mit dem Vorgesetzten, ein mittlerer Wert. Großbritannien kommt hier mit fantastischen 60% auf den ersten Platz.

Nur 7% der Arbeitnehmer in Österreich können hingegen ihren Haupturlaub völlig frei planen, ohne sich mit jemandem im Betrieb absprechen zu müssen. Das geht in anderen europäischen Ländern deutlich besser, Belgien wartet hier mit 16,7% auf und Frankreich mit starken 15%. In dieser Frage liegen nur die Niederlande mit schwachen 5,2% hinter unserem Land.

Kristian Sos, Head of Consulting von SD Worx Austria, erklärt: „Da die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Arbeitnehmer in der Regel ihren Urlaub zu der von ihnen gewünschten Zeit nehmen können. Betrachtet man jedoch die Aufschlüsselung nach Ländern, so ist es interessant zu sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Länder sind. Belgien zum Beispiel scheint im europäischen Vergleich bei der Möglichkeit für Arbeitnehmer, frei über ihren Urlaub zu entscheiden, führend zu sein. Angesichts der zunehmenden Notwendigkeit für Arbeitnehmer, eigenständig zu arbeiten, und der Auswirkungen, die dies auf die Produktivität hat, hat der Rest Europas eine echte Chance, wenn es darum geht, wie die Festlegung von Urlaubszeiten gestaltet wird.“

