Canopy Growth mit Lagebericht zu internationalem operativem Geschäft und Aktivitäten

Smiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire) - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder "das Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) informiert über aktuelle Entwicklungen, die seinen internationalen Erfolg auf boomenden Märkten für Medizinalcannabis und CBD antreiben. Das Unternehmen fährt eine dreigleisige Strategie mit Fokus auf der Errichtung einer erstklassigen GMP-Infrastruktur (Good Manufacturing Practices), der Weiterentwicklung klinischer Forschungsprogramme und erstklassiger Aufklärungs- und Vertriebsprogramme durch seine Medizinsparte Spectrum Therapeutics und der Markteinführung von CBD-Produkten in Gerichtsbarkeiten mit förderlichem regulatorischem Umfeld. Es folgen einige Eckdaten zu aktuellen Entwicklungen:

- Unternehmen unterzeichnet auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung mit kolumbianischer Procaps, um moderne Produktion in Lateinamerika zu etablieren

- Spectrum Therapeutics erhält neue Lizenzen, Zertifizierungen und Vertriebsgenehmigungen in internationalen Gerichtsbarkeiten; Canopy Growth baut globale Spitzenposition aus und drängt in neue Umsatzmärkte

- Unternehmen besitzt heute Lizenzen für Produktionsflächen von fast 3,3 Millionen Quadratmeter in ganz Europa, Afrika und Südamerika

Lateinamerika:

Mit Blick auf diese neuen Märkte hat Canopy Growth eine auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung mit Procaps S.A.S ("Procaps") unterzeichnet, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Kolumbien. Procaps entwickelt, produziert und vermarktet rezeptfreien Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel für verschiedene internationale Pharmaunternehmen. Procaps exportiert seine Produkte in mehr als 50 internationale Märkte, einschließlich stark regulierter Gerichtsbarkeiten wie die USA (mit GMP-Zertifizierung der US-amerikanischen Food and Drug Administration US-FDA). Die Vereinbarung sieht vor, dass Canopy Growth die branchenführende Kapazität von Procaps bei Formulierung und Kapselung nutzt, die besonders auf lateinamerikanischen Märkten wichtig ist, wo aus regulatorischem Blick ölbasierte Produkte (einschließlich Softgelkapseln) stark bevorzugt werden. Die Vereinbarung erstreckt sich auf eine Reihe verschiedener Produktformate.

In Kolumbien besitzt Canopy Growth eine Produktionslizenz für mehr als 1,2 Millionen Quadratmeter an THC- bzw. CBD-dominantem Cannabis. Damit ist seine Neiva-Lizenz eine der größten der Welt und positioniert das Unternehmen für Erfolg auf dem boomenden regionalen Markt für Medizinalcannabis und CBD-Produkte. Derzeit wird nur ein Bruchteil der Anbaufläche genutzt, aber das Unternehmen wird die Produktion je nach Marktnachfrage hochfahren. Das Unternehmen hat außerdem die Vertriebsgenehmigung für die in Kanada hergestellten Spectrum Therapeutics-Produkte im Rahmen eines Härtefallprogramms für Patienten in Chile und Brasilien erhalten. Damit ist das Importprogramm zur Patientenversorgung auf einem guten Weg, während gleichzeitig das operative Geschäft in Lateinamerika hochgefahren wird und eine Liberalisierung des regulatorischen Umfelds in der Region den Marktzugang erleichtert.

Asien-Pazifik-Raum:

In Australia hat Spectrum Therapeutics im April 2019 seine erste Lieferung von medizinischem Cannabisöl erhalten und bereits im Mai 2019 mit dem Verkauf an Patienten begonnen. Der Markt für Medizinalcannabis in Australien wächst; das regulatorische Umfeld wird liberaler und Patienten haben leichteren Zugang zu Medizinalcannabis. Im letzten Jahr sind die Patientenregistrierungen landesweit um das zehnfache auf heute mehr als 1.300 angestiegen. Spectrum Therapeutics will Patienten in Australien über ein Importprogramm unterstützen, bis seine Anlagen im Land den Betrieb aufnehmen. In Victoria werden gerade ein Gewächshaus und eine Produktionsanlage gebaut.

Europa:

In Dänemark hat Spectrum Therapeutics die Lizenz von der dänischen Arzneimittelbehörde für seine Anlage in Odense erhalten. Das Unternehmen kann dort Medizinalcannabis als getrocknete Blüten anbauen, ernten, exportieren und verkaufen. Nach eigenem Wissen ist Spectrum Therapeutics das erste kanadische Unternehmen, das in Dänemark eine bundesweite Produktionslizenz erhalten hat. Die Anlage ist sowohl nach Good Agricultural and Collection Practices (GACP) als auch nach GMP zertifiziert. Sie ist das Herzstück der regionalen Lieferkette des Unternehmens und wird der steigenden Nachfrage nach Produkten von Spectrum Therapeutics in ganz Europa nachkommen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen nach dem Erhalt einer Lizenz für Anbau und Produktion von Cannabis in Spanien mit Hochdruck an der Planung eines zweiten Standorts in Europa.

Parallel dazu treibt das Unternehmen die Integration der jüngsten strategischen Übernahmen des deutschen Unternehmens Storz & Bickel, ein Weltmarktführer bei Medizin- und Verdampferprodukten, der ebenfalls in Deutschland ansässigen C3 Cannabinoid Compound Company, ein führender europäischer Produzent von Dronabinol, und der britischen Firma ThisWorks voran. Die Integration dieser Weltmarktführer in das Produktportfolio und die weltweite Vertriebsorganisation von Canopy wird die Umsätze steigern, die Schutzrechte ausbauen und die klinische Forschung ausdehnen und voranbringen.

Afrika:

In Lesotho hat Spectrum Therapeutics eine medizinische Produktionslizenz für zwei Anlagen im Land erhalten, darunter eine Outdoor-Anbaufläche von über 1,9 Mio. Quadratmetern und Indoor-, Outdoor- und Gewächshausflächen von zusammen 29.914 Quadratmetern. Dort sollen CBD-dominante und Sorten mit ausgewogenem CBD-THC-Anteil angebaut werden. Mit diesen lizenzierten Flächen betreibt Spectrum Therapeutics jetzt nach eigenem Wissen eine der größten legalen Outdoor-Zuchtanlagen für CBD auf dem afrikanischen Kontinent (in Teilen bereits betriebsbereit).

Spectrum Therapeutics hat außerdem 12 Hektar Land in der Wirtschaftszone Atlantis in der Stadt Cape Town erworben, wo eine lizenzierte Produktion in Südafrika entstehen soll. Das Unternehmen hat die notwendigen Anträge für Anbau und Nachernteverarbeitung eingereicht und will damit seine bestehenden Produktionskapazitäten in Lesotho erweitern.

Canopy Growth verfolgt schon immer eine langfristige Perspektive und nutzt seine starke Liquiditätsposition, um das Fundament für ein weltweites, Ertrag bringendes Netzwerk zu legen. Die jüngsten Meilensteine - von weltweitem Flächenankauf und Partnerschaften über Anlagenbau und Lizenzerhalt bis hin zu Pflanzenzucht und Verkauf - untermauern die Anstrengungen und strategischen Investitionen des Unternehmens, das seine Position als Weltmarktführer festigt und bestens aufgestellt ist, um aus Schwellenmärkten Kapital zu schlagen.

Und was ist mit Nordamerika? Bleiben Sie am Ball, mehr dazu in wenigen Tagen.

Wir freuen uns darauf, international zu wachsen.

Informationen zur Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabistechnikunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen sowie Medizintechnik über Canopy Growths Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. Canopy Growth hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Canopy Growths Medizinsparte, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Information der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.

Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.

Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolz auf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von nahezu 437.000 Quadratmetern, darunter knapp 93.000 Quadratmeter GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu zählen beispielsweise Aussagen in Zusammenhang mit dem internationalen operativen Geschäft und Expansionsinitiativen. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich des Vermögens des Unternehmens, provinzielle Vertriebsverträge zu erfüllen, und des Abkaufs der gesamten zugeteilten Cannabismenge durch die Provinzen sowie solcher Risiken, die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

