Ehrenzeichen für Universitätsprofessor Herbert Matis

Wien (OTS) - Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig überreicht am Montag dem emeritierten Universitätsprofessor und Wirtschaftshistoriker Dr. Herbert Matis das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. An der Ehrung nahmen zahlreiche honorige Gäste aus dem universitären Bereich teil sowie Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Die Laudatio hielt Universitätsprofessor Dr. Dr. Dieter Stiefel.

Landeshauptmann Michael Ludwig sprach sich in seiner Begrüßung für die Stärkung des Universitätsstandortes Wien aus.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stiefel betonte in seiner Laudatio, dass Univ.-Prof. Dr. Matis im Jahr 1972 der jüngste Universitätsprofessor Österreichs war. In seiner Zeit als Universitätsprofessor und später als Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien habe sich die Hochschule sowohl international als auch intellektuell im Sinne Schumpeters geöffnet.

Univ.-Prof. Dr. Matis betonte, dass er immer auf einen permanenten Diskurs Wert gelegt habe und drückte seine Freude und Dank für das Ehrenzeichen aus.

Lebenslauf Herbert Matis

Em. Univ.-Prof. Dr. Herbert Matis, Wirtschaftshistoriker, wurde 1941 in Wien geboren. Nach seinem Studium an der Universität Wien habilitierte er sich an der damaligen Hochschule für Welthandel und wurde 1972 zum ordentlichen Universitätsprofessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte berufen. Von 1978 bis 1982 war er Vorsitzender des Professorenverbandes und 1984/85 Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien und Vizepräsident der Österreichischen Rektorenkonferenz. Weiters übte er etliche hochrangige Funktionen im universitären und wissenschaftlichen Bereich aus. Er gehört auch dem Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des „Hauses der Geschichte Österreichs“ an. (Schluss)du

