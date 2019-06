VBW-Erfolgsmusical „I AM FROM AUSTRIA“ feiert umjubelte Derniere

Mehr als eine halbe Million Besucher in Wien - Japan-Premiere schon im Herbst

Wien (OTS) - Gestern Abend feierte die VBW-Erfolgsproduktion I AM FROM AUSTRIA (Regie: Andreas Gergen) außergewöhnlich emotional Derniere im Wiener Raimund Theater. Nach nicht enden wollendem Applaus, Minuten langen Standing Ovation sogar mitten im Stück, großem Jubel und auch einigen Tränen bei Zusehern und Darstellern verabschiedete sich das Musical aus Wien. Die von der außerordentlich intensiven Stimmung sichtlich gerührten Schauspielerinnen und Schauspieler bedankten sich auf offener Bühne bei allen Gästen und dem Team für zwei wunderbare Spielzeiten und stimmten zum Abschluss gemeinsam mit dem Publikum das Titellied „I Am From Austria“ an.

Das Musical von Rainhard Fendrich, Titus Hoffmann und Christian Struppeck feierte im September 2017 Weltpremiere im Raimund Theater und entwickelte sich zu einem echten Publikumshit. Mit 467 Vorstellungen und mehr als einer halben Million Besucherinnen und Besuchern in Wien gehört es zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen der VBW.

Derniere in Wien, Premiere in Japan

Und der Erfolg reißt nicht ab: I AM FROM AUSTRIA wird bereits kurze Zeit nach der letzten Vorstellung in Wien erstmals in Japan zu sehen sein. Die Japanische Erstaufführung findet schon am 4. Oktober 2019 statt. Die Produktion wird in den Takarazuka Theatern in Takarazuka/Osaka und Tokio aufgeführt. Die Takarazuka Revue Company zählt zu den renommiertesten Produzenten Japans.

Bis Ende des Jahres schon eine Dreiviertel-Million Besucher weltweit erwartet

Innerhalb der japanischen Spielserie sind rund 100 Vorstellungen von I AM FROM AUSTRIA geplant. Insgesamt wird das Erfolgs-Musical also weltweit bereits bis zum Ende dieses Jahres voraussichtlich eine rekordverdächtige Dreiviertel-Million an Zuseherinnen und Zusehern erreicht haben.

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „I AM FROM AUSTRIA hat sich in den vergangenen zwei Saisonen zu einem Publikumshit entwickelt. Allabendlich wurden unsere großartigen Darstellerinnen und Darsteller und unser wunderbares Orchester von den Zuseherinnen und Zusehern mit großem Applaus gefeiert. Dass wir in Wien insgesamt mehr als eine halbe Million Menschen bei uns begrüßen durften ist wirklich beachtlich und freut mich sehr. Und die Reise geht weiter, ab Oktober wird unser Stück erstmals in Japan zu sehen sein, wo man das „Wiener Musical“ mittlerweile schon als eigenes Genre feiert.“

I AM FROM AUSTRIA - Fröhlich-freche Story voller Romantik, Überraschungen und Situationskomik

I AM FROM AUSTRIA überzeugt mit über 20 Rainhard-Fendrich-Hits und beeindruckt mit fantastischen Bühnenbildern, mitreißenden Choreografien und schillernden Kostümen. Das Musical lässt das Publikum hinter die Kulissen eines Wiener Luxushotels blicken, wo ein prominenter Star-Gast für Trubel und viel Hollywood-Flair sorgt. Die Handlung berührt aber auch mit sehr persönlichen und bewegenden Momenten abseits des grellen Blitzlichtgewitters. I AM FROM AUSTRIA war von September 2017 bis Juni 2019 durchgehend 467 Mal im Raimund Theater zu sehen und feiert im Oktober 2019 Japanische Erstaufführung in Takarazuka / Osaka, bevor es im November in Tokio heraus kommt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a (FH) Monika Bjelik

Vereinigte Bühnen Wien

Leitung Kommunikation Musical & VBW International

Telefon: +43 1 588 30 1513

E-Mail: monika.bjelik @ vbw.at

www.musicalvienna.at